Lo ngại thiếu hụt nguồn cung, Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh mua dầu thô của Nga

Ấn Độ đã tăng cường nhập khẩu dầu thô của Nga, với mức trung bình 1,98 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3/2026, mức cao nhất kể từ tháng 6/2023, và có thể sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu dầu.

Lê Minh
Toàn cảnh cơ sở lọc dầu ở giếng dầu Vankorskoye thuộc vùng Krasnoyarsk, Nga. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang mua dầu thô của Nga và dự kiến sẽ tiếp tục mua với tốc độ như hiện nay trong thời gian còn lại của năm do tình trạng thiếu hụt nguồn cung từ Trung Đông và mối đe dọa trừng phạt của Mỹ đang giảm dần.

Các nhà quản lý tại các nhà máy lọc dầu lớn nhất Ấn Độ kỳ vọng rằng Mỹ sẽ gia hạn miễn trừ, cho phép mua dầu của Nga trước khi lệnh này hết hạn trong những ngày tới, nhưng cho biết việc mua hàng sẽ tiếp tục ngay cả khi không có sự miễn trừ đó do các lựa chọn cung ứng hạn chế.

Ấn Độ đã tăng cường nhập khẩu dầu thô của Nga, với mức trung bình 1,98 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3/2026, mức cao nhất kể từ tháng 6/2023, theo dữ liệu từ công ty theo dõi tàu biển Kpler và có thể sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu dầu từ nước này nếu nguồn cung từ Vịnh Ba Tư vẫn hạn chế.

Con số này đã giảm trong tháng 4/2026 xuống mức trung bình 1,57 triệu thùng/ngày, nhưng phần lớn là do nhà máy lọc dầu công suất 400.000 thùng mỗi ngày của Nayara Energy, công ty năng lượng và lọc dầu Ấn-Nga, chủ yếu sử dụng dầu thô của Nga, đã ngừng hoạt động để bảo trì. Các giám đốc điều hành cho biết khối lượng nhập khẩu dự kiến sẽ tăng trở lại từ tháng tới.

Bà Vandana Hari, người sáng lập công ty tư vấn Vanda Insights của Singapore, nhận định Ấn Độ đang tranh thủ mua dầu thô của Nga ở mức cao nhất có thể trong bối cảnh thiếu nguồn cung hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)
