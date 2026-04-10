Dầu Brent được dự báo có giá trung bình ở mức 85 USD/thùng trong 2026

Ngân hàng Barclays (Vương quốc Anh) ngày 9/4 nhận định việc nhanh chóng khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ phù hợp với dự báo giá dầu thô Brent biển Bắc trung bình ở mức 85 USD/thùng trong năm 2026. Tuy nhiên, bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc nối lại giao thông hoặc căng thẳng leo thang đều có thể đẩy giá dầu vượt mức hiện tại.

Trên thị trường, giá dầu đã tăng hơn 3% trong phiên giao dịch cùng ngày do giới đầu tư hoài nghi về tính bền vững của lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần tại Trung Đông. Điều này dấy lên lo ngại dòng chảy năng lượng qua eo biển huyết mạch Hormuz sẽ tiếp tục bị hạn chế.

Hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Iran dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại khu vực này, động thái vốn đang gây ra đợt gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu tồi tệ nhất trong lịch sử.

Trước đó, tâm lý lạc quan về lệnh ngừng bắn và khả năng mở cửa trở lại eo biển Hormuz đã đẩy giá của cả hai loại dầu tiêu chuẩn Brent và dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) xuống dưới mốc 100 USD/thùng trong phiên giao dịch liền trước. Riêng giá dầu WTI ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020.

Đánh giá về tình hình hiện tại, ông Amarpreet Singh, chuyên gia phân tích năng lượng tại Barclays, cho biết lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức rất thấp bất chấp tuyên bố ngừng bắn. Các dữ liệu gần đây củng cố ước tính của ngân hàng này rằng nguồn cung toàn cầu đang bị gián đoạn khoảng 13-14 triệu thùng/ngày.

Barclays cũng bác bỏ lập luận của một số thành viên thị trường khi những người này dựa vào dữ liệu tồn kho để cho rằng nhu cầu đã tự điều chỉnh đủ để kiềm chế đà tăng giá.

Ngân hàng này nhấn mạnh mức dự trữ toàn cầu thực tế đã thấp hơn dự kiến từ 1-2 triệu thùng/ngày ngay từ trước khi xung đột nổ ra. Do đó, thị trường vẫn còn dư địa lớn để chống đỡ bất kỳ sự sụt giảm nhu cầu nào theo kịch bản cơ sở.

Do đó, trừ khi nhu cầu suy giảm trên diện rộng, Barclays vẫn giữ nguyên dự báo giá dầu Brent ở mức 85 USD/thùng cho năm nay và khẳng định rủi ro tăng giá vẫn hiện hữu. Dựa trên kịch bản cơ sở, ngân hàng dự báo giá dầu Brent trung bình đạt 80 USD/thùng trong quý 4 năm 2026./.

