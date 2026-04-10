Giá dầu thị trường thế giới vẫn dưới 100 USD mỗi thùng

Giá dầu thế giới chốt phiên 9/4 tăng 1%, nhưng vẫn ở mức dưới 100 USD/thùng trong phiên giao dịch đầy biến động, khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Trung Đông được duy trì và Israel cho biết sẽ bắt đầu đàm phán trực tiếp với Liban sớm nhất có thể.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,17 USD, tương đương 1,2%, lên 95,92 USD/thùng, sau khi đạt mức cao nhất trong phiên là 99,5 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 3,46 USD, tương đương 3,7%, lên 97,87 USD/thùng, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh trong ngày là 102,70 USD/thùng.

Cả hai loại dầu chuẩn đều giảm xuống dưới 100 USD/thùng trong phiên trước, với dầu WTI giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020, do tâm lý lạc quan rằng eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại sau thỏa thuận ngừng bắn.

Trong phiên này, những nghi ngờ về tính bền vững của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran đã gây lo ngại về những hạn chế đang diễn ra đối với dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz, đẩy giá tăng hơn 5%.

Đà tăng đó sau đó đã giảm bớt khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã chỉ thị các quan chức mở các cuộc đàm phán hòa bình với Liban, bao gồm cả các cuộc thảo luận về việc giải giáp Hezbollah.

Tuy nhiên, những câu hỏi vẫn được đặt ra về hiệu quả của thỏa thuận ngừng bắn khi lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz giảm xuống dưới 10% so với mức bình thường vào ngày 9/4, sau khi Iran khẳng định quyền kiểm soát bằng cách cảnh báo các tàu thuyền phải ở trong vùng lãnh hải của mình.

Theo giới phân tích, ngay cả khi eo biển Hormuz được khơi thông, rủi ro cũng sẽ không biến mất chỉ sau một đêm. Việc các tàu chở dầu có thể buộc phải đi qua vùng biển có thủy lôi và sự hiện diện quân sự gia tăng sẽ khiến phí bảo hiểm cao và chi phí vận chuyển tăng cao.

Trong khi đó, lại có những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Saudi Arabia sau khi hãng thông tấn nhà nước SPA đưa tin vào cuối ngày 9/4 rằng các cuộc tấn công đã làm giảm công suất sản xuất dầu của nước này khoảng 600.000 thùng mỗi ngày và cắt giảm công suất vận chuyển trên đường ống Đông-Tây khoảng 700.000 thùng mỗi ngày.

Ngoài ra, các cơ sở dầu khí trong khu vực vẫn đang bị đe dọa, khi Iran tấn công các địa điểm ở các nước lân cận sau thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm cả một đường ống dẫn dầu ở Saudi Arabia được sử dụng để tránh tuyến đường thủy bị phong tỏa./.

