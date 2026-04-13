Nắng nóng diện rộng, nhu cầu tiêu thụ điện lập nhiều kỷ lục mới

Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết, trong tuần 15 (từ 6-12/4/2026), do ảnh hưởng của nắng nóng diện rộng trên cả nước, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, xác lập nhiều kỷ lục mới từ đầu năm.

Cụ thể, sản lượng điện tiêu thụ trung bình ngày trong các ngày làm việc từ 6-10/4 đạt 1.074 tỷ kWh, tăng 9,5% so với tuần trước. Phụ tải cực đại toàn hệ thống lên tới 52.731 MW, tăng 7,9%; trong đó, miền Bắc tiếp tục là khu vực có mức tăng mạnh nhất, với sản lượng trung bình đạt 500,4 triệu kWh/ngày và công suất đỉnh đạt 24.657 MW.

Đáng chú ý, ngày 8/4 ghi nhận kỷ lục vận hành mới khi công suất cực đại toàn hệ thống đạt 52.225 MW vào lúc 15h25; sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc đạt 1.092,1 triệu kWh. Riêng miền Bắc đạt đỉnh 24.440 MW.

Về cơ cấu nguồn điện, nhiệt điện than tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với 58,7% sản lượng, tiếp đến là thủy điện (18,5%) và tuabin khí (9,6%). Các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời và điện mặt trời mái nhà đóng góp khoảng hơn 11% tổng sản lượng toàn hệ thống.

NSMO cho biết, hệ thống điện quốc gia trong tuần qua được vận hành an toàn, ổn định; các nguồn điện được huy động tối ưu, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Sang tuần 16 (13-19/4), theo dự báo khí tượng, nắng nóng vẫn duy trì trên diện rộng, xen kẽ mưa dông về chiều tối. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ điện được dự báo giảm nhẹ so với tuần 15, với sản lượng trung bình ngày toàn quốc khoảng 1.037,8 triệu kWh (giảm 3,4%) và công suất cực đại khoảng 50.830 MW (giảm 3,6%). Riêng miền Bắc, công suất đỉnh vẫn ở mức cao do hiệu ứng tích nhiệt.

Trong bối cảnh đó, NSMO đang xây dựng phương án vận hành hệ thống điện nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4-1/5, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Trước xu hướng nắng nóng kéo dài do ảnh hưởng của El Niño, dự báo cao điểm rơi vào tháng 6-7, nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, NSMO khuyến nghị người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm nhằm góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia./.

Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện toàn quốc ngày 7/4 lập kỷ lục mới của năm 2006 Do ảnh hưởng của đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng, ngày 7/4, công suất cực đại và sản lượng điện tiêu thụ của hệ thống điện quốc gia đã đồng loạt xác lập kỷ lục mới của năm 2026.