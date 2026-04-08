Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện toàn quốc ngày 7/4 lập kỷ lục mới của năm 2006

Theo số liệu từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), vào lúc 15h55 ngày 7/4/2026, công suất cực đại (Pmax) của hệ thống điện quốc gia đã đạt mức 51.691 MW. Trong đó, Pmax của riêng miền Bắc đạt 24.717 MW. Đây là mức công suất cao nhất được ghi nhận từ đầu năm 2026 đến nay, tăng tới 5.521 MW (tương đương 12,0%) so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với công suất đỉnh, sản lượng điện toàn quốc trong ngày 7/4 cũng lập kỷ lục mới của năm 2026 khi đạt 1.078 triệu kWh, tăng hơn 142 triệu kWh (tương đương 15,2%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Về mức độ tiêu thụ theo khu vực, miền Bắc đang dẫn đầu với 501 triệu kWh (chiếm 46,6% tỷ trọng toàn hệ thống); tiếp theo là miền Nam với 467 triệu kWh (chiếm 43,5%) và miền Trung ở mức 106 triệu kWh (chiếm 9,9%).

Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng đột biến về nhu cầu sử dụng điện là do ngày 7/4, cả nước ghi nhận tình trạng nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C như: Tây Hiếu (Nghệ An) 41,9 độ C; Hà Tĩnh 40,8 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,3 độ C; Phù Yên (Sơn La) và Mai Châu (Phú Thọ) cùng mức 40,2 độ C.

Để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao, các nguồn điện đã được huy động tối đa. Trong cơ cấu nguồn điện ngày 7/4, nhiệt điện than đóng vai trò chủ đạo với sản lượng huy động đạt 626,6 triệu kWh (chiếm 58,1%).

Các nguồn điện khác lần lượt được huy động gồm: Thủy điện đạt 187,5 triệu kWh (17,4%); tuabin khí 102,9 triệu kWh (9,6%); điện mặt trời 56,9 triệu kWh (5,3%); điện mặt trời mái nhà đầu cực ước đạt 50,8 triệu kWh (4,7%); điện gió 38,3 triệu kWh (3,6%); điện sinh khối 5,2 triệu kWh (0,5%) và các nguồn khác 9,5 triệu kWh (0,9%).

Đại diện NSMO khẳng định, trong ngày phụ tải lập đỉnh, hệ thống điện quốc gia vẫn được vận hành an toàn, ổn định. Các nguồn điện được huy động tối ưu, đảm bảo cung ứng điện liên tục. Điện áp tại các nút trên hệ thống và mức mang tải của các thiết bị đều nằm trong giới hạn vận hành cho phép.

Tuy nhiên, thách thức đối với ngành điện vẫn còn rất lớn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng diện rộng sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. Đặc biệt, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 40 độ C. Tình trạng này kéo dài sẽ làm gia tăng mạnh nhu cầu sử dụng điện, tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ đối với hệ thống lưới điện.

Trước tình hình trên, nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/03/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống và tối ưu chi phí, NSMO khuyến nghị cộng đồng chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Đây là giải pháp thiết thực và cấp bách trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2026, đặc biệt là trong những ngày thời tiết cực đoan sắp tới./.

Nắng nóng mùa khô 2026 đến sớm: Ngành điện lên kịch bản cho mức tiêu thụ kỷ lục Mặc dù chưa chính thức bước vào cao điểm nắng nóng, hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận những con số tiêu thụ kỷ lục, đặt ra thách thức lớn cho công tác đảm bảo an ninh năng lượng trong mùa khô 2026.