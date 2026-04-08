Thời tiết ngày 8/4: Nắng nóng bao trùm nhiều khu vực trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 8/4, nắng nóng bao trùm nhiều khu vực trên cả nước; trong đó Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C.

Hà Nội và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng nóng, chiều tối một số nơi có thể xuất hiện mưa dông kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Cụ thể, từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng Nam đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngày nắng, riêng Nam đồng bằng có nắng nóng; đêm không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C; có nơi trên 36 độ C. Ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, gày nắng nóng; đêm không mưa.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh./.

