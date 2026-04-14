Nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ kết thúc từ ngày 17/4 do mưa dông rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 17/4, nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ kết thúc, nắng nóng ở các khu vực còn lại có khả năng dịu dần.

Cụ thể, Khu vực Tây Bắc Bộ có nơi có nắng nóng. Riêng các thời kỳ từ chiều tối 16-17/4 và từ chiều tối 18-20/4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng các thời kỳ từ chiều tối 16-17/4 và từ chiều tối 18-19/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế: có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, từ ngày 17/4 nắng nóng có khả năng dịu dần; riêng phía Bắc (Thanh Hóa-Hà Tĩnh) từ chiều tối và đêm 16 đến ngày 17/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ khoảng ngày 17/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng thời kỳ từ đêm 15-17/4 chiều tối và tối có khả năng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước khi giảm nhiệt, ngày 15-16/4, khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc cao nguyên Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực từ Nghệ An đến Thành phố Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức./.

