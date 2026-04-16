Quảng Ngãi công bố 3 vùng biển được nhận chìm chất nạo vét

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển vừa ký Công văn số 254 QĐ/UBND Quyết định công bố Danh mục khu vực, địa điểm nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi có 3 vùng biển có thể nhận chìm chất nạo vét. Cụ thể: Khu vực 1 là khu vực biển nằm ngoài phạm vi vùng biển 6 hải lý thuộc vùng biển xã Vạn Tường có diện tích 500 ha, độ sâu từ 62,5-64,3 m, khối lượng có thể tiếp nhận 6.500.000 m3; Khu vực 2 là vùng biển nằm trong phạm vi vùng biển 6 hải lý thuộc vùng biển xã Tịnh Khê với diện tích 100 ha, độ sâu từ 22,2-26,2 m, khối lượng có thể tiếp nhận 1.000.000 m3; Khu vực 3 là vùng biển nằm trong phạm vi vùng biển 6 hải lý thuộc vùng biển phường Sa Huỳnh có diện tích 150 ha, độ sâu từ 62,6-64,9 m, khối lượng chất thải nạo vét có thể tiếp nhận 1.700.000 m3.

Cùng với việc công bố danh mục 3 khu vực nhận chìm chất thải nạo vét, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi theo chức năng quản lý hoạt động nhận chìm chất nạo vét ở biển; tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát hoạt động nạo vét, nhận chìm và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc xử lý vấn đề liên quan đến hoạt động nhận chìm chất nạo vét ở biển thuộc phạm vi xử lý.

Các Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham gia quản lý hoạt động nạo vét, tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, nhận chìm chất nạo vét ở biển theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực.

Phối hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cập nhật, điều chỉnh, bổ sung danh mục khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, nhận chìm chất nạo vét ở biển nếu có thay đổi khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, nhận chìm chất nạo vét ở biển so với danh mục nêu trên.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận chìm chất nạo vét ở biển căn cứ danh mục có nhu cầu nhận chìm chất nạo vét ở biển lựa chọn khu vực, địa điểm phù hợp với dự án, công trình của mình, thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính để được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận khu vực, địa điểm nhận chìm chất nạo vét ở biển theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

Cùng đó, thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp Giấy phép nhận chìm ở biển, giao khu vực biển và hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định và chỉ được nhận chìm chất nạo vét ở biển sau khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu việc thi công, nhận chìm chất nạo vét ở biển phải tuân thủ quy định pháp luật về môi trường, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, an toàn hàng hải, xây dựng, an ninh, quốc phòng và quy định liên quan.

Tuân thủ, chấp hành nghiêm quy định pháp luật liên quan khi thực hiện nhận chìm chất nạo vét ở biển; nhận chìm đúng vị trí, chủng loại, khối lượng, thời gian được cấp có thẩm quyền cho phép; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố./.

