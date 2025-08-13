Thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án chỉnh trang bờ bắc kênh Đôi

Sáng 13/8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố tổ chức khởi công dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi trên địa bàn phường phường Chánh Hưng và phường Phú Định (Quận 8 cũ).

Việc khởi công dự án không chỉ thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh, cải tạo môi trường đáp ứng mong mỏi của người dân mà còn là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi thuộc chương trình Chỉnh trang đô thị của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự án còn giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cải tạo hệ thống thoát nước xây dựng cảnh quan đô thị văn minh hiện đại, hình thành và phát triển hạ tầng du lịch, phát triển giao thông đường thủy; đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị, tăng diện tích mảng xanh và cây xanh, hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

“Việc di dời toàn bộ nhà lụp xụp nằm trên và ven các tuyến kênh rạch, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là bộ phận dân cư đang sống trên và ven kênh rạch; chuyển đổi từ chỗ ở tạm bợ có nguy cơ sạt lở, môi trường sống không đảm bảo sang chỗ ở ổn định chất lượng cuộc sống tốt hơn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội,” ông Cường chia sẻ.

Nhiều hộ dân trên đường Nguyễn Duy phường Chánh Hưng đã tháo gỡ mặt bằng để bàn giao cho Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi.( Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Đánh giá cao các cơ quan, đơn vị liên quan, chính quyền địa phương cùng người dân sống trong khu vực đã đẩy nhanh tiến độ để khởi công dự án, ông Cường đề nghị tiếp tục nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai đồng bộ 3 gói thầu.

“Cũng như nhiều dự án chỉnh trang đô thị khác, điều kiện quan trọng nhất là bồi thường hỗ trợ tái định cư, là cần có những chính sách rất đặc thù vượt trội của thành phố để hỗ trợ cho người dân đảm bảo có đủ điều kiện bố trí tái định cư, có đủ kinh phí để di dời tạo lập được cuộc sống tốt hơn,” ông Cường nhấn mạnh.

Theo ông Phạm Quang Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều năm qua tuyến kênh Đôi xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường rác thải cùng với rất nhiều nhà tạm bợ lịch sự trên và ven kênh ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con 2 bên bờ. Vì thế, đây là dự án mà nhân dân Quận 8 cũ, nay là phường Chánh Hưng và phường Phú Định đã chờ đợi trong nhiều năm.

“Dự án này không chỉ là công trình đô thị xây dựng hạ tầng và còn là công trình của người dân, là sự quyết tâm của chính quyền thành phố trong việc cải thiện môi trường sống nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; tạo diện mạo cho khu dân cư góp phần cải tạo môi trường, cảnh quan đô thị xanh, sạch đẹp, không gian công cộng văn minh thân thiện với cộng đồng,” ông Tú tin tưởng.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh tặng quà cho người dân tích cực di dời tại lễ khởi công. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi có 3 gói thầu xây lắp.

Gói thầu 1 xây lắp từ kênh Ngang 2 đến cầu Hiệp Ân 2 thuộc phường Phú Định.

Gói thầu 2 là xây dựng cầu Hiệp Ân 2 thuộc phường Chánh Hưng và phường Phú Định. Gói thầu 3 là xây lắp từ cầu Hiệp Ân 2 đến cầu Chữ Y thuộc phường Chánh Hưng với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng.

Dự án có 1.605 trường hợp bị ảnh hưởng, đến nay đã có 1.466 trường hợp đã ban hành quyết định phê duyệt phương án chi tiết, 438 trường hợp đã ban hành quyết định thu hồi đất, 1.272 trường hợp đã đồng ý phương án bồi thường, 387 trường hợp đã bàn giao mặt bằng và địa phương đã thực hiện chi trả 2.964 tỷ đồng.

Ghi nhận trong ngày khởi công, khung cảnh bờ bắc kênh Đôi thuộc phường phường Chánh Hưng, phường Phú Định nhộn nhịp hơn hẳn; nhiều hộ dân hối hả di dời để kịp bàn giao mặt bằng cho dự án thực hiện chỉnh trang đô thị của toàn Thành phố./.

