Cảnh báo nhiều khu vực nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm trong tháng Tư

Ngày 6/4, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đưa ra cảnh báo tháng Tư là thời điểm nắng nóng đỉnh điểm trong năm tại nhiều vùng của Việt Nam. Độ ẩm không khí xuống thấp dưới 50%, thậm chí dưới 30% vào những ngày gió khô khiến cháy rừng bùng phát và lan nhanh.

Với xu thế thời tiết trên, nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương đang ở cấp V - cực kỳ nguy hiểm, mức cao nhất trong cấp độ cảnh báo cháy rừng.

Trong đó, Bắc Trung Bộ là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của gió Lào (gió Tây khô nóng) trong tháng Tư. Trên thực tế, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị cũng đã nhiều năm liên tiếp xảy ra cháy rừng quy mô lớn trong giai đoạn này. Rừng thông, keo và thảm cỏ khô là những loại dễ bắt lửa nhất, tốc độ cháy lan nhanh

Các tỉnh như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai cũng có nguy cơ cháy rừng tăng cao trong tháng Tư khi thời tiết hanh khô. Trong đó, việc người dân đốt nương rẫy đầu vụ là nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại khu vực này.

Tháng Tư cũng là cuối mùa khô tại Tây Nguyên, do vậy lớp thực bì (cỏ, lá khô) dày và khô kiệt sau nhiều tháng không mưa. Các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng cần đặc biệt cảnh giác, nhất là các khu rừng thông và rừng khộp.

Cũng theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, tại khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, rừng tràm U Minh Thượng, U Minh Hạ và các khu rừng đặc dụng tại An Giang, Cà Mau,… cũng đang ở mức cảnh báo cao. Lớp than bùn khô dưới rừng tràm khi bắt lửa rất khó dập tắt và có thể cháy âm ỉ nhiều ngày.

Theo cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm, đốt nương rẫy, đốt thực bì là nguyên nhân chính gây cháy lan vào rừng, đặc biệt khi có gió mạnh. Nhiều địa phương đã ban lệnh cấm đốt nương trong mùa khô (khu vực trung du miền núi phía Bắc). Bên cạnh đó, việc sơ suất khi sử dụng lửa (như tàn thuốc lá, đốt vàng mã, nấu ăn gần rừng trong những ngày gió khô) đều có thể gây hỏa hoạn. Ngoài ra, cháy rừng còn do gió Lào và nắng nóng kéo dài. Khi nhiệt độ vượt 40 độ C và độ ẩm xuống dưới 30%, ngay cả ma sát từ cành cây cũng có thể khởi phát đám cháy.

Trước tình hình trên, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt lửa, không hút thuốc trong và gần rừng trong mùa khô nắng nóng. Không đốt nương rẫy, đốt thực bì khi có gió mạnh hoặc chưa được cơ quan chức năng cho phép. Khi phát hiện cháy rừng, gọi ngay cho lực lượng kiểm lâm, cảnh sát phòng cháy chữa cháy; không tự ý vào rừng khi cảnh báo cháy rừng ở cấp IV - V.

Đối các chủ rừng và đơn vị quản lý, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đề nghị tăng cường tuần tra, canh gác tại các vùng trọng điểm, đặc biệt những ngày cháy ở cấp IV, V; phát dọn đường băng cản lửa và dọn sạch thực bì khô xung quanh khu dân cư gần rừng; kiểm tra và dự trữ đầy đủ phương tiện, dụng cụ chữa cháy sẵn sàng ứng phó. Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, công an và quân đội địa phương khi có tình huống khẩn cấp./.

