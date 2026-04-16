Dông lốc, mưa đá làm 4 người bị thương và nhiều thiệt hại tại các địa phương

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 9h30 ngày 16/4, dông lốc, mưa đá tại các tỉnh Lào Cai, Gia Lai, Lâm Đồng đã gây thiệt hại nặng nề

Cụ thể, mưa đá, dông lốc làm 4 người bị thương (Lào Cai), sập 3 nhà (Lâm Đồng 2, Lào Cai 1), tốc mái 19 nhà (Gia Lai 10, Lâm Đồng 9), hơn 300 hộ thiệt hại về nhà ở, chủ yếu là bị mưa đá vỡ tấm lợp Fibro ximăng (Lào Cai); 370ha cây ăn quả ôn đới đang cho thu hoạch bị rụng quả; 115ha cây hàng năm (ngô, rau màu) bị thiệt hại.

Riêng tỉnh Lào Cai ước giá trị thiệt hại ban đầu là trên 30 tỷ đồng.

Theo tổng hợp nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Bắc Hà, Lào Cai, trận mưa đá kèm giông lốc xảy ra vào rạng sáng ngày 16/4 trên địa bàn đã khiến 4 người bị thương, hơn 300 nhà dân bị thiệt hại và gần 500ha diện tích cây ăn quả, rau màu bị ảnh hưởng.

Xã Bắc Hà đang huy động các lực lượng khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Trận mưa đá xảy ra vào lúc 01 giờ 20 phút, ngày 16/4/2026, ảnh hưởng tới 36/59 thôn của xã Bắc Hà. Bốn người bị thương là các công nhân ngủ tại lán khu vực thôn Ngải Số (hiện chưa rõ danh tính), đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà.

Đường kính viên nhiều viên đá to bằng quả trứng gà với mật độ dày, liên tục trút xuống xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: TTXVN phát)

Mưa đá kèm dông lốc đã khiến 333 hộ thiệt hại về nhà ở, chủ yếu là bị mưa đá vỡ tấm lợp Fibro ximăng. Về sản xuất nông nghiệp, đã có 370ha cây ăn quả ôn đới đang cho thu hoạch bị rụng quả; 115ha cây hàng năm (ngô, rau màu) bị thiệt hại.

Ngay khi có mưa đá dông lốc xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã Bắc Hà đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự hỗ trợ nhân dân ứng phó, đưa người bị thương đi cấp cứu, đến nay sức khỏe các nạn nhân đã ổn định. Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên 04 nạn nhân bị thương đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà.

Trước tình hình diễn biến thiên tai khó lường, Ủy ban Nhân dân xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Bắc Hà đã thông báo, cảnh báo cho nhân dân triển khai ứng phó, huy động lực lượng và nhân dân trong khu vực khắc phục thiên tai, giúp đỡ tại chỗ, xử lý ngay để không làm ảnh hưởng tới người dân.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết từ rạng sáng ngày 16/4, vùng hội tụ gió trên cao đã hình thành nhanh chóng trên khu vực phía Bắc tỉnh Lào Cai gây mưa, mưa rào và dông tại nhiều địa phương.

Một số nơi có mưa vừa như Thủy điện Nậm Phàng (Bản Liền) 30,2mm; Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Đô 32,4mm; Quan Hồ Thẩn (Si Ma Cai) trội hơn 35,6mm. Tân Tiến (Nghĩa Đô) 37,2mm; Hoàng Thu Phố (Bắc Hà) mưa nhiều nhất 47,8mm.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin hiện khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ đang chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu nên từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát, từ ngày 18/4, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ sẽ chấm dứt thay vào đó là mưa dông (chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm).

Do sự chuyển thời tiết này, đã có sự “xung đột” giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng khiến cho khu vực vùng núi Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có khả năng tiếp tục xảy ra dông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cùng với đó, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 17/4 đến ngày 25/4, khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ chiều tối 18-20/4, khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 22-24/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Vườn mận Bắc Hà trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề. (Ảnh: TTXVN phát)

Bắc Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 22-24/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

"Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo những hiện tượng như trên thường xảy ra nhanh, bất ngờ, có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và tính mạng của người dân. Do vậy, người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông, đồng thời chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện.

Ngoài ra, khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Để chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, hạn chế tối đa thiệt hại, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố huy động nguồn lực hỗ trợ người dân khẩn trương khắc phục hậu quả dông lốc, mưa đá trong thời gian vừa qua để sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dông, lốc, sét, mưa đá để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh; tổ chức kiểm tra rà soát an toàn nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án ứng phó, tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Đồng thời tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó dông, lốc, sét, mưa đá để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều, chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó./.

