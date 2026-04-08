Nắng nóng gay gắt, người dân Huế đảo nhịp sinh hoạt

Trên địa bàn thành phố Huế đã, đang và dự báo tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng và có nơi đặc biệt gay gắt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và lao động.

Trong ngày 7/4, thành phố Huế đã ghi nhận nhiệt độ đạt và vượt nhiệt độ cao nhất năm 2025 như tại các trạm: Huế 38,7 độ C (bằng năm 2025), độ ẩm thấp nhất 47%; Nam Đông 39,4 độ C (cao hơn năm 2025 là 38,8 độ C), độ ẩm thấp nhất 35%; A Lưới 36,5 độ C (cao hơn năm 2025 là 36,1 độ C), độ ẩm thấp nhất 43%.

Dự báo từ ngày 8-9/4, tại thành phố Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C; độ ẩm thấp nhất 35-50%. Đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt ở thành phố Huế còn xảy ra trong nhiều ngày tới, với nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm thấp nhất 35-50%; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Đây là đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kéo dài đầu tiên trong năm 2026 ở thành phố Huế. Từ sáng sớm, khi mặt trời chưa lên cao, nhiều người dân thành phố đã tranh thủ ra đường làm việc. Tuy nhiên, chỉ đến khoảng 10 giờ, không khí trên địa bàn thành phố đã trở nên oi bức.

Trên các tuyến đường trung tâm thành phố, lượng người tham gia giao thông giảm hẳn vào buổi trưa. Những người buộc phải ra ngoài đều trang bị kín mít với áo chống nắng, khẩu trang, kính râm để tránh cái nắng gay gắt.

Người lao động ở thành phố Huế nghỉ ngơi trên võng, trong công viên ở bờ Bắc sông Hương để tránh nắng nóng. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Anh Nguyễn Văn Phương ở phường Thủy Xuân, làm nghề chạy xe công nghệ chia sẻ, nắng nóng gay gắt, không khí oi bức, chạy xe máy ngoài đường rất dễ say nắng. Những ngày này, tôi phải uống rất nhiều nước, nghỉ ngắt quãng liên tục để giảm ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt.

Công nhân xây dựng cũng là nhóm lao động chịu ảnh hưởng nặng nề của nắng nóng gay gắt. Tại nhiều công trình xây dựng ở Khu đô thị Bàu Vá, phường Thủy Xuân, giờ làm việc được điều chỉnh để tránh thời điểm nắng nóng đỉnh điểm.

Ông Trần Tý, thợ xây dựng công trình nhà ở dân dụng chia sẻ, để giảm ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, thợ bắt đầu làm việc từ rất sớm vào khoảng 6 giờ 30 phút và nghỉ dài vào buổi trưa. Dù vậy, nền bêtông, sắt thép hấp nhiệt khiến không gian làm việc cũng thêm ngột ngạt.

Ở khu vực nông thôn, người dân sản xuất nông nghiệp phải tranh thủ tưới nước vào sáng sớm hoặc chiều muộn, để giảm thất thoát nước và tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế lưu ý với du khách tham quan các di tích vào những ngày nắng nóng gay gắt, như uống nước thường xuyên, mang theo nước uống để cơ thể luôn được cân bằng trong suốt quá trình tham quan; sắp xếp thời gian tham quan hợp lý, nên lựa chọn tham quan vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn để có trải nghiệm dễ chịu hơn; lựa chọn trang phục phù hợp, ưu tiên trang phục thoáng mát, thấm hút tốt, sử dụng mũ, nón, kính râm để dễ dàng di chuyển dưới trời nắng; chuẩn bị vật dụng cần thiết như mang theo ô, quạt cầm tay, khăn ướt và vật dụng cá nhân cần thiết để chuyến đi thêm thuận tiện.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài giờ cao điểm khoảng 10-16 giờ, khi bức xạ nhiệt ở mức cao nhất; bảo vệ cơ thể khi ra nắng bằng cách mặc quần áo dài tay, sáng màu, thoáng mát, đội mũ rộng vành, đeo kính râm, khẩu trang, sử dụng kem chống nắng để giảm tác hại tia UV; uống đủ nước, bổ sung điện giải thường xuyên, không đợi khát mới uống; điều chỉnh sinh hoạt, lao động như làm việc sớm hơn vào buổi sáng, nghỉ trưa dài hơn, tránh làm việc liên tục dưới trời nắng, cần nghỉ giải lao ở nơi mát./.

