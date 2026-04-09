Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, dầu diesel giảm gần 10.000 đồng từ chiều nay

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ 30 phút hôm nay (9/4).

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương-Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước). Cụ thể, xăng sinh học: 800 đồng/lít; Xăng không chì: 800 đồng/lít; Dầu diesel: 1.000 đồng/lít; Dầu madút: 800 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (từ Ngân sách Nhà nước) đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 22.344 đồng/lít (giảm 2.393 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.199 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 23.543 đồng/lít (giảm 2.993 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Ngoài ra, mặt hàng dầu diesel 0.05 không cao hơn 32.969 đồng/lít (giảm 9.872 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 22.613 đồng/kg (giảm 1.658 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Cùng với đó, liên Bộ Công Thương-Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Trong kỳ điều hành gần nhất vào ngày 8/4, giá xăng dầu đồng loạt giảm, cụ thể: Xăng E5RON92 giảm 691 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 440 đồng/lít, dầu diesel 0.05 giảm 1.947 đồng/lít, giảm 322 đồng/kg./.

