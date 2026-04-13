Visa: Việt Nam vươn lên dẫn đầu khu vực trong làn sóng thương mại thế hệ mới

Nghiên cứu mới của YouGov do Visa ủy quyền cho thấy Việt Nam đang là một trong những thị trường thương mại số sôi động nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với tần suất mua sắm trực tuyến gia tăng mạnh và mức độ sẵn sàng cao đối với trải nghiệm bán lẻ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo báo cáo State of Digital Commerce in Asia Pacific 2025, có tới 76% người tiêu dùng Việt Nam mua sắm trực tuyến từ 2-3 lần mỗi tháng, tăng 19 điểm phần trăm so với năm 2024. Điều này cho thấy các nền tảng số không còn là lựa chọn thay thế mà đã trở thành động lực chính của hoạt động bán lẻ.

Bên cạnh yếu tố giá cả và khuyến mại, người tiêu dùng ngày càng đặt ra tiêu chuẩn cao hơn đối với trải nghiệm mua sắm. Nền tảng ổn định, hệ thống thanh toán an toàn và quy trình hoàn tiền liền mạch đang trở thành những điều kiện quan trọng trước khi đưa ra quyết định mua hàng.

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại các bộ, ngành trong cả nước, nhận thức về công nghệ thanh toán trong người tiêu dùng cũng thay đổi. Khoảng 39% người tiêu dùng Việt Nam nhận biết công nghệ tokenization – tiêu chuẩn bảo mật thay thế dữ liệu thẻ nhạy cảm bằng các mã token được mã hóa. Đây là mức độ nhận biết cao thứ hai trong khu vực, cho thấy thị trường Việt Nam sẵn sàng cho các trải nghiệm thanh toán an toàn, nhanh chóng chỉ với một cú nhấp chuột.

Hiện 37% người tiêu dùng đã sử dụng tính năng thanh toán thẻ trực tuyến một chạm, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số liền mạch và thuận tiện hơn.

Báo cáo cũng cho thấy Việt Nam đang khẳng định vị thế tiên phong trong làn sóng bán lẻ ứng dụng AI. Có 83% người tiêu dùng hiện sử dụng AI để khám phá sản phẩm, và tỷ lệ này được dự báo tăng lên 93% trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Việt Nam đồng hạng với Ấn Độ về mức độ sẵn sàng cao nhất trong khu vực đối với thương mại đại lý (agentic commerce), với 42% người tiêu dùng sẵn sàng cho phép trợ lý AI thực hiện việc mua sắm thay mình.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tăng trưởng mạnh, yếu tố niềm tin vẫn giữ vai trò then chốt. Sự do dự trong chia sẻ dữ liệu cá nhân và nghi ngờ về các đề xuất từ AI vẫn là rào cản đáng kể. Theo đó, niềm tin bền vững sẽ thuộc về những nền tảng có thể minh bạch về bảo mật và trao quyền kiểm soát dữ liệu cho người dùng./.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác lập khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính thúc đẩy phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia và nâng cao năng lực tự cường, tự chủ của đất nước.

Bảo vệ quyền người tiêu dùng: Hoàn thiện thể chế, củng cố niềm tin thị trường Trong bối cảnh kinh tế số và thương mại điện tử phát triển nhanh, việc bảo vệ người tiêu dùng đòi hỏi những giải pháp đồng bộ hơn từ hoàn thiện thể chế, đến tăng cường quản lý thị trường.