Ngân hàng Goldman Sachs hạ dự báo giá dầu thế giới trong quý 2

Ngày 8/4, Goldman Sachs đã điều chỉnh hạ dự báo giá dầu trong quý 2/2026 sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần.

Ngân hàng này dự báo giá dầu Brent sẽ ở mức 90 USD/thùng, giảm từ 99 USD/thùng trong dự báo trước đó, và giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) sẽ là 87 USD/thùng, thay vì mức 91 USD/thùng như dự báo trước đó.

Lý giải về quyết định này, các chuyên gia của Goldman Sachs cho biết thỏa thuận ngừng bắn đã giúp hạ nhiệt "phí rủi ro" trên thị trường, đồng thời dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz đang dần được khôi phục.

Giá dầu Brent đã giảm hơn 11% trong tuần qua do kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ được mở lại hoàn toàn. Tuy nhiên, vào ngày 9/4, giá dầu lại có dấu hiệu tăng nhẹ khi các nhà đầu tư lo ngại rằng nguồn cung từ Trung Đông có thể không phục hồi hoàn toàn nếu thỏa thuận ngừng bắn không được duy trì.

Về triển vọng trong các quý tiếp theo, Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent sẽ ở mức 82 USD/thùng trong quý 3 và 80 USD/thùng trong quý 4/2026.

Trong khi đó, giá dầu WTI dự báo sẽ lần lượt là 77 USD/thùng và 75 USD/thùng trong trong quý 3 và quý 4/2026.

Tuy nhiên, Goldman Sachs cũng cảnh báo rủi ro giá dầu có thể tăng trở lại nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài.

Trong kịch bản xấu nhất, nếu lệnh ngừng bắn không được duy trì và sản lượng dầu tại Trung Đông tiếp tục giảm 2 triệu thùng/ngày thì giá dầu Brent có thể tăng lên gần 115 USD/thùng vào quý 4/2026.

Báo cáo của Goldman Sachs cho thấy thị trường dầu mỏ vẫn tiềm ẩn nhiều biến động và phụ thuộc lớn vào tình hình chính trị và an ninh tại Trung Đông./.

