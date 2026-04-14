Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Số hóa quản lý tàu cá, siết chặt truy xuất nguồn gốc

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), với mục tiêu trọng tâm là khắc phục triệt để các tồn tại, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2026.

Tỉnh Đồng Tháp xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực thủy sản là nền tảng. Tỉnh yêu cầu ngành chức năng địa phương đổi mới nội dung, phương thức truyền thông theo hướng hiện đại, tương tác hai chiều, phù hợp từng nhóm đối tượng, nhất là ngư dân, chủ tàu, doanh nghiệp và cộng đồng ven biển.

Các hình thức tuyên truyền đa dạng như tập huấn, truyền thông trực tiếp tại cảng cá, khu neo đậu, tổ đội nghề cá, kết hợp với việc xây dựng chuyên mục IUU trên cổng thông tin điện tử. Nội dung tập trung vào quy định pháp luật, chế tài xử phạt và hệ lụy của việc vi phạm khai thác IUU, qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành.

Tỉnh tổ chức kiểm kê, lập danh sách, phân loại toàn bộ tàu cá hiện có, bao gồm tàu không đủ điều kiện hoạt động, tàu hoạt động ngoài tỉnh, tàu chưa sang tên đổi chủ, tàu mất kết nối dài ngày để quản lý chặt chẽ theo quy định pháp luật về đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản.

Tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu hoàn thành việc đăng ký, đăng kiểm, cấp hoặc gia hạn giấy phép; đối soát dữ liệu thông tin của từng tàu cá và cập nhật dữ liệu tàu cá vào hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) và hệ thống giám sát tàu cá với cơ sở quốc gia về dân cư VNeID. Đồng thời, đảm bảo 100% tàu cá đã đăng ký phải viết biển số, đánh dấu tàu cá theo quy định tại Thông tư số 02/2026/TT-BNNPTNT1 ngày 01/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Song song đó, Đồng Tháp tập trung nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác; chính sách hỗ trợ cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Qua đó, góp phần giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Đồng Tháp yêu cầu kiểm soát 100% tàu cá ra vào cảng, trạm biên phòng trên nền tảng số, đảm bảo mọi hoạt động xuất, nhập bến, bốc dỡ thủy sản đều được cập nhật trên hệ thống eCDT.

Ngoài ra, hạ tầng công nghệ thông tin tại cảng cá, trạm kiểm soát được nâng cấp để hỗ trợ ngư dân thực hiện các thủ tục điện tử. Việc cấp giấy xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác cho doanh nghiệp được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, phục vụ truy xuất nguồn gốc khi xuất khẩu sang thị trường EU.

Bên cạnh đó, tỉnh tiến hành rà soát, nâng cấp hệ thống cảng cá, đề xuất bổ sung các cảng đủ điều kiện, kể cả cảng tư nhân, nhằm phân bổ tàu hợp lý và tăng hiệu quả kiểm soát.

Lực lượng kiểm ngư, biên phòng, công an tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, cửa sông, cửa biển. Trong đó, trọng tâm là ngăn chặn tàu cá không đủ điều kiện ra khơi, kiểm soát chặt tàu có chiều dài từ 12m đến dưới 15m, nhóm có nguy cơ vi phạm cao.

Đồng thời, tỉnh kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm như: khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên 6 giờ không báo cáo vị trí về bờ, hoặc trên 10 ngày không đưa tàu cá về bờ, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển theo quy định.

Với việc triển khai các giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền, quản lý đội tàu, giám sát hoạt động đến thực thi pháp luật, Đồng Tháp thể hiện quyết tâm cao trong việc khắc phục các tồn tại theo khuyến nghị của EC.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đến nay, tỉnh có 100% tàu cá đang hoạt động đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Bên cạnh đó, 100% tàu cá đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, gần như toàn bộ tàu được định danh điện tử, tạo điều kiện cho việc quản lý đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Hệ thống giám sát hành trình, kết hợp với các nền tảng số như cơ sở dữ liệu nghề cá và nhật ký khai thác điện tử, đang được vận hành liên tục 24/7. Các tàu cá xuất, nhập bến đều được kiểm soát, theo dõi hành trình và sản lượng, góp phần hạn chế tình trạng khai thác không khai báo.

Tỉnh Đồng Tháp có hai cảng cá loại II, gồm Cảng cá Mỹ Tho và Cảng cá Vàm Láng. Các cảng cá đã thực hiện công bố mở cảng đúng quy định, đảm bảo đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu bốc dỡ sản phẩm khai thác của ngư dân; đảm bảo 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên được cập cảng chỉ định, giám sát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử eCDT. Từ đầu năm 2026 đến nay, cảng cá đã làm thủ tục cập cảng với 1.727 lượt tàu, sản lượng bốc dỡ sản phẩm 2.400 tấn./.

