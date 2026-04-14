Giá vàng thế giới giảm mạnh do đồng USD tăng và lo ngại lạm phát

Trong phiên giao dịch ngày 13/4, giá vàng thế giới đã sụt giảm dưới áp lực từ sự lên giá của đồng USD và những lo ngại mới về lạm phát sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ.

Vào lúc 0 giờ 37 phút sáng ngày 14/4 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,3%, xuống 4.734,50 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7/4 cũng trong phiên này. Giá vàng kỳ hạn cũng chốt phiên giảm 0,4%, xuống 4.767,40 USD/ounce.

Việc đồng USD duy trì đà tăng đã khiến các kim loại quý vốn được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, ông Phillip Streible, chiến lược gia trưởng về thị trường tại công ty thương mại Blue Line Futures, cho rằng thị trường đang dồn sự chú ý vào giá dầu thô, bởi biến động của mặt hàng này sẽ trực tiếp chi phối lạm phát, từ đó định hình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sau khi các cuộc đàm phán thất bại, quân đội Mỹ tuyên bố sẽ phong tỏa các tàu rời cảng của Iran. Đáp lại, phía Iran cũng cảnh báo sẽ đáp trả nhắm vào các cảng biển của những quốc gia láng giềng vùng Vịnh.

Giá dầu đã tăng vọt ngay sau những thông báo trên, làm dấy lên nỗi lo về lạm phát và thu hẹp dư địa cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương. Mặc dù vàng vốn được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng môi trường lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của loại tài sản không sinh lãi này.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào cuối năm chỉ còn khoảng 29%, giảm đáng kể so với mức 40% vào một tháng trước đó. Tính từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran nổ ra vào ngày 28/2, giá vàng giao ngay đã sụt giảm hơn 10%.

Trong khi đó, trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,2% xuống 75,71 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 0,3% lên mức 2.050,80 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 14/4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

