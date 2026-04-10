Giá vàng thế giới tiệm cận mốc 4.800 USD mỗi ounce

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên 9/4 do đồng USD yếu, trong khi các nhà đầu tư đánh giá tính bền vững của thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran, và chờ dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ.

Giá vàng giao ngay tăng 1,6% lên 4.789,67 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất trong gần ba tuần vào phiên trước đó. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,9% lên 4.818 USD/ounce.

Trong phiên này, chỉ số USD giảm nhẹ, khiến vàng rẻ hơn đối với người mua bằng các đồng tiền khác.

Ông Bob Haberkorn, nhà chiến lược thị trường tại công ty môi giới RJO Futures, cho rằng thỏa thuận ngừng bắn có tác động rất tích cực đối với vàng, nhưng giá đã giảm sau khi đạt mức cao gần đây do có những vấn đề nảy sinh.

Israel đã ném bom thêm nhiều mục tiêu ở Liban, điều mà Iran cho rằng phải được đưa vào thỏa thuận ngừng bắn, trong khi không có dấu hiệu nào cho thấy Iran đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz.

Việc đàm phán đổ vỡ và chiến sự bùng phát trở lại có nguy cơ đẩy giá năng lượng và lạm phát lên cao. Khi đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Điều này có thể làm giảm sức hấp dẫn của vàng, một loại tài sản không sinh lời, mặc dù đây vốn là một công cụ phòng ngừa lạm phát.

Ngân hàng Morgan Stanley dự báo giá vàng sẽ ổn định trong suốt quý II/2026 trước khi phục hồi trong nửa cuối năm nay, nếu Fed tránh được việc tăng lãi suất.

Thị trường cũng đang chờ đợi dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tháng 3/2026, dự kiến được công bố vào ngày 10/4.

Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát ưu tiên của Fed, trong tháng 2/2026 đã tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái và có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong tháng 3/2026.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay tăng 2,9% lên 76,24 USD/ounce, bạch kim tăng 3,8% lên 2.106,01 USD/ounce và palladium tăng nhẹ 0,3% lên USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 10/4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

