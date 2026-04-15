Bắc Ninh đặt mục tiêu trong Top 5 cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, từ nay đến hết năm 2026, tỉnh tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ, trong đó chú trọng cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

Bắc Ninh xác định rõ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là giải pháp quan trọng để củng cố được lòng tin của doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy thu hút nguồn lực phát triển địa phương.

Năm nay, Bắc Ninh phấn đấu chỉ số PCI (chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) của tỉnh nằm trong nhóm 5 tỉnh dẫn đầu cả nước, tiếp tục đưa Bắc Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Để đạt mục tiêu, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ở tỉnh phải đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo với phương châm “3 hơn” (quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn).

Trong giao việc phải thực hiện tốt “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm/kết quả) và gắn với đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, định hướng giải quyết, tháo gỡ những vấn đề phát sinh; không phó mặc cho cấp dưới.

Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành hiệu quả, thực chất trên tinh thần “3 có” và “2 không”; trong đó “3 có”: có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp và “2 không": không tham nhũng, tiêu cực; không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của Nhà nước và của Nhân dân.

Bắc Ninh cũng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao, với phương châm “3 dám” (dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung); không đùn đẩy, né tránh công việc.

Đồng thời, khắc phục triệt để tư duy hành chính, “cấp phép”, “cho phép”. Sâu sát cơ sở, tăng cường tiếp xúc người dân và doanh nghiệp, thực hành tốt phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”.

Từ nay đến hết năm 2026, Sở Tài chính tỉnh tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư các quy định về trình tự, thủ tục đầu tư, đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi nhất cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân xã, phường trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ ứng dụng triệt để chuyển đổi số để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tham mưu triển khai lập quy hoạch phân khu, chi tiết các khu, cụm công nghiệp, trong đó dành tối thiểu 20 ha/khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc tối thiểu 5% tổng quỹ đất đã đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ để cho các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê...

Ba tháng đầu năm 2026, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới 138 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 89 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư quy đổi khoảng 5,2 tỷ USD; trong đó Bắc Ninh đứng thứ 4 cả nước về thu hút FDI.

Từ đầu năm đến nay, Bắc Ninh đã có thêm 4 khu công nghiệp được thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt gần 6.440 tỷ đồng, nâng tổng số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến nay là 39 khu công nghiệp với diện tích khoảng 11.317 ha.

Toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký cho 1.881 doanh nghiệp và 60 Chi nhánh, Văn phòng đại diện, 762 địa điểm kinh doanh, với tổng vốn đăng ký gần 53.380 tỷ đồng.

Đáng chú ý, những tháng đầu năm nay, Bắc Ninh đã ban hành và tích cực triển khai Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh; đồng thời đã tổ chức thành công hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, thực hiện trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư, góp phần tạo dư địa và động lực thúc đẩy mạnh mẽ thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh./.

