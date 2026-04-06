Kinh tế nhiều địa phương tăng tốc mạnh mẽ ngay trong quý đầu năm

Bất chấp biến động từ kinh tế toàn cầu, nhiều địa phương vẫn tăng tốc mạnh mẽ ngay trong quý 1/2026; tăng trưởng kinh tế nhiều địa phương khởi sắc.

Bắc Ninh có tốc độ tăng trưởng đứng thứ 5 cả nước

Tỉnh Bắc Ninh là điểm sáng trong phát triển kinh tế, xã hội của cả nước với tốc độ tăng trưởng đạt 9,82%, đứng thứ 5 cả nước. Kết quả này một lần nữa khẳng định kết quả điều hành kinh tế-xã hội của tỉnh, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Khu vực công nghiệp tiếp tục giữ vững nhịp tăng trưởng, khẳng định vai trò là động lực của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 của tỉnh tăng 21,4% so với tháng trước, tăng 14,72% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung chỉ số quý 1/2026 tăng 19,24% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do ngành sản xuất linh kiện điện tử chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản xuất của tỉnh có mức tăng cao, ước quý 1/2026 tăng 21,05% so cùng kỳ năm trước nhờ sự tăng trưởng mạnh của các công ty lớn trong ngành này như: Công ty Fukang, Canon, Fuhong, New Wing.

Các sản phẩm chủ lực có mức tăng mạnh như thiết bị ngoại vi ước đạt 219.256 nghìn cái, tăng 1,8 lần; máy tính xách tay, ước đạt 3.216 nghìn cái, tăng 1,5 lần; đồng hồ thông minh ước đạt 4.147 nghìn cái tăng 1,1 lần so cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 3 đạt 251.354 tỷ đồng, tăng 21,6% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ; quý 1 đạt 692.571 tỷ đồng, tăng 15,12%. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 2.833 tỷ đồng, tăng 27,08%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 43.315 tỷ đồng, tăng 12,06%; khu vực FDI ước đạt 646.423 tỷ đồng, tăng 15,28%...

Là điểm sáng của phát triển công nghiệp, thời gian qua, thu hút đầu tư của Bắc Ninh đứng trong tốp các địa phương dẫn đầu cả nước, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Quý 1, tỉnh cấp mới 138 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 89 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư quy đổi khoảng 5,2 tỷ USD, Bắc Ninh hiện đứng thứ 4 cả nước về thu hút FDI.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Bắc Ninh có thêm 4 khu công nghiệp được thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt gần 6.500 tỷ đồng, nâng tổng số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến nay là 39 khu công nghiệp với diện tích khoảng 11.317 ha; diện tích đất công nghiệp và đất hành chính dịch vụ đã cho thuê khoảng hơn 4.300 ha, tỷ lệ lấp đầy 53,9%.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh Nguyễn Đình Hiếu, kết quả trên khẳng định kết quả điều hành kinh tế-xã hội của tỉnh, tạo nền tảng để địa phương phấn đấu cho mục tiêu tăng trưởng cả năm hai con số. Tỉnh xác định, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; đồng thời rà soát kỹ lưỡng nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 và cả năm 2026 để ưu tiên nguồn lực, tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả, tạo đà cho những tháng tiếp theo.

Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng triển khai các giải pháp phát triển doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, bám sát tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với trọng tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

Một có sở sản xuất bánh tráng Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Tây Ninh có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 2 khu vực phía Nam

Tại Tỉnh Tây Ninh, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Tây Ninh đạt 9,51%, đứng thứ 2 khu vực phía Nam và thứ 10 cả nước nhưng mức tăng trưởng quý 1 vẫn thấp hơn 0,08% so với kịch bản đề ra.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết mặc dù đạt kết quả tích cực, tăng trưởng quý 1 vẫn chưa đạt mục tiêu 9,59% theo kịch bản đề ra, do đó áp lực trong các quý còn lại là rất lớn. Tỉnh không chỉ phải bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu mà còn phải đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của cả năm.

Hiện nay, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, giá năng lượng có xu hướng tăng, chuỗi cung ứng và vận tải quốc tế còn nhiều gián đoạn, tạo áp lực lớn đến chi phí sản xuất, đời sống người dân và hoạt động doanh nghiệp. Tuy nhiên, Tây Ninh vẫn kiên định giữ nguyên kịch bản tăng trưởng quý 2 đạt 10,4%; quý 3 đạt 9,77%; quý 4 đạt 10,38%, đưa mức tăng trưởng cả năm lên 10-10,5%.

Trước yêu cầu đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương tập trung thực hiện. Trong đó, chú trọng đổi mới tư duy phát triển, đảm bảo tăng trưởng dựa trên các nguyên tắc: thực chất, ổn định, hiệu quả và phục vụ người dân. Đồng thời, đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành kinh tế; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tăng tốc đầu tư hạ tầng, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch; thúc đẩy tiêu dùng, xuất khẩu và phát triển du lịch.

Cùng đó, Tây Ninh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tổ chức xúc tiến đầu tư, công bố quy hoạch, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tạo quỹ đất sạch để thu hút nhà đầu tư. Tây Ninh cũng tập trung phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đảm bảo quốc phòng, an ninh và tăng cường công tác dự báo phục vụ điều hành.

Theo ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh, các động lực tăng trưởng thời gian tới tiếp tục đến từ cả ba khu vực kinh tế, gắn với việc hình thành năng lực sản xuất mới và khai thác hiệu quả các dự án trọng điểm. Trong đó, khu vực nông-lâm-thủy sản dự kiến tăng 3-3,5%, với nền tảng từ trồng trọt và sự bứt phá của chăn nuôi công nghệ cao. Khu vực công nghiệp - xây dựng giữ vai trò trụ cột với mức tăng dự báo 13,5-14%, nhờ nhiều dự án mới đi vào hoạt động như

Nhà máy nước giải khát Suntory PepsiCo, các dự án dệt may của Tập đoàn Thái Tuấn, cùng các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực công nghệ cao. Đồng thời, các công trình hạ tầng lớn như Đường Vành đai 4, Đường tỉnh 827E, cùng các dự án đô thị quy mô lớn đang được đẩy nhanh tiến độ, tạo thêm động lực tăng trưởng và giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Hưng Yên khẳng định vị thế là một trong những đầu tàu tăng trưởng của cả nước

Tại Hưng Yên, trong quý 1/2026, Hưng Yên khẳng định vị thế là một trong những đầu tàu tăng trưởng của cả nước khi ghi nhận chỉ số GRDP đạt 10,43%. Kết quả này đưa tỉnh vươn lên vị trí thứ 4, tạo nên điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung của cả nước.

Trong cơ cấu tăng trưởng, khu vực công nghiệp và xây dựng ghi nhận mức tăng ấn tượng 13,11%, đóng góp tới 70,67% vào tổng giá trị tăng thêm của địa phương. Với môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện, Hưng Yên khẳng định sức hút mạnh mẽ khi vừa duy trì sự ổn định tại các khu công nghiệp hiện hữu, vừa đón nhận hàng loạt dự án mới. Đáng chú ý, bên cạnh trụ cột công nghiệp, khu vực dịch vụ cũng tăng trưởng bứt phá trên 9% nhờ sức mua thị trường dồi dào và sự sôi động của các hoạt động thương mại.

Công nhân tại Khu Công nghiệp Phố Nối A hăng say sản xuất. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Trưởng Thống kê Hưng Yên Đào Trọng Truyến thông tin, động lực tăng trưởng chính đến từ sự bứt phá của lĩnh vực công nghiệp với chỉ số sản xuất (IIP) tăng 14,54% so với cùng kỳ năm 2025. Bức tranh kinh tế quý 1/2026 ở Hưng Yên còn ghi dấu ấn với 1.534 doanh nghiệp đăng ký mới, tổng vốn đạt 11.640 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản dù chỉ có 52 doanh nghiệp nhưng dẫn đầu về dòng vốn với hơn 4.028 tỷ đồng (chiếm 34,61%). Ngành bán buôn, bán lẻ và sửa chữa phương tiện bùng nổ về số lượng với 694 doanh nghiệp mới. Trụ cột công nghiệp chế biến, chế tạo cũng khẳng định sức hút khi đóng góp 25,88% tổng vốn đăng ký.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, Hưng Yên hiện có 973 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 17,4 tỷ USD. Các quốc gia có số dự án, vốn đầu tư vào tỉnh chủ yếu là Nhật Bản có 200 dự án, với số vốn đăng ký là trên 6,3 tỷ USD, chiếm 36,21%; Trung Quốc có 372 dự án, với tổng số vốn đăng ký là 4,5 tỷ USD, chiếm 25,82%; Hàn Quốc có 212 dự án, với tổng số vốn đăng ký là trên 2,3 tỷ USD, chiếm 13,21%... Sự hiện diện của các quốc gia công nghiệp hàng đầu này đã tạo nên nền tảng vững chắc cho dòng vốn FDI của tỉnh.

Trưởng Thống kê Hưng Yên thông tin thêm, về tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý 1/2026 ước đạt 17.394 tỷ đồng, tăng 16,17% so với cùng kỳ. Điểm sáng là khu vực thu nội địa đạt 16.449 tỷ đồng, tăng 21,36%. Nhiều sắc thuế tăng trưởng ấn tượng như lệ phí trước bạ, tăng 86,20%, thu từ doanh nghiệp nhà nước, tăng 54,85%, cùng các khoản thu về đất và thuế thu nhập cá nhân đều duy trì đà tăng trưởng trên 20%.

Với tiền đề là vị trí Top 4 tăng trưởng quý 1, Hưng Yên đang dồn lực chinh phục mục tiêu tăng trưởng từ 10-10,5% trong năm 2026./.

