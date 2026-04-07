Truyền thông Indonesia: Ảnh hưởng kinh tế của Việt Nam ngày càng rõ nét

Trang seasia.co của Indonesia ngày 6/4 đã có bài viết đưa ra dữ liệu thống kê so sánh 10 nền kinh tế có quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lớn nhất châu Á giai đoạn 1980-2025, cho thấy trọng tâm kinh tế khu vực đã dịch chuyển mạnh từ Nhật Bản sang Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời nổi lên vai trò ngày càng lớn của Đông Nam Á.

Trong số đó, Việt Nam dù không nằm trong top 10 GDP trong cả hai mốc thời gian, vẫn được đánh giá là đang gia tăng ảnh hưởng rõ rệt.

So sánh giai đoạn 1980-2025 cho thấy cục diện kinh tế châu Á thay đổi sâu sắc: từ vị thế dẫn đầu của Nhật Bản sang Trung Quốc và Ấn Độ.

Động lực tăng trưởng hiện tập trung ở các nền kinh tế quy mô lớn, dân số trẻ và đô thị hóa nhanh. Bên cạnh đó, các “cường quốc tầm trung” vươn lên rõ nét, như Hàn Quốc tăng lên vị trí thứ tư, trong khi Indonesia duy trì top 5 và trở thành nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.

Đáng chú ý, Đông Nam Á ngày càng khẳng định vai trò khi Indonesia, Singapore và Thái Lan đều nằm trong top 10 năm 2025, trong khi một số nền kinh tế như Iran, Philippines và Pakistan đã bị thay thế, phản ánh sự dịch chuyển tương quan sức mạnh trong khu vực.

Bài viết nhấn mạnh đáng chú ý, các quốc gia như Việt Nam và Malaysia, dù không nằm trong top 10, vẫn được đánh giá đang ngày càng trở nên có ảnh hưởng trong các lĩnh vực sản xuất, điện tử, thương mại số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Ở nhiều khía cạnh, Việt Nam và Đông Nam Á hiện đang hưởng lợi từ xu hướng toàn cầu tìm kiếm các lựa chọn thay thế, bổ sung và các trung tâm sản xuất mới.

Tác giả bài viết nhận định nếu như năm 1980 thuộc về Nhật Bản và năm 2025 thuộc về Trung Quốc và Ấn Độ, thì chương tiếp theo có thể ngày càng thuộc về khu vực phía Nam của châu Á - đặc biệt là Đông Nam Á.

Dân số, quá trình đô thị hóa, sự mở rộng tầng lớp tiêu dùng và vị trí chiến lược nằm giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đang mang lại cho khu vực này vai trò ngày càng trung tâm trong “thế kỷ châu Á.”

Sự trỗi dậy của Indonesia là minh chứng rõ ràng cho xu hướng này. Singapore và Thái Lan tiếp tục củng cố vị thế đó. Trong khi đó, Việt Nam và Malaysia đang góp phần tăng cường xu thế này./.

