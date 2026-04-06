Tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh quý 1 cao nhất 5 năm

Theo Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1/2026 ghi nhận mức tăng trưởng 8,27%, cao nhất so với cùng kỳ trong 5 năm gần đây.

Kết quả này cho thấy kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực và tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng tốc trong các quý tiếp theo của năm.

Xét theo cơ cấu, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng chủ yếu của kinh tế thành phố với mức tăng 8,91%, đóng góp 56% vào mức tăng GRDP. Trong đó, hoạt động vận tải-kho bãi tăng 12,18%, là mức tăng cao nhất trong các ngành dịch vụ.

Con số này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của logistics trong việc hỗ trợ lưu thông hàng hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế.

Ngành thương mại tăng 8,85%, phản ánh tổng cầu trên địa bàn vẫn duy trì xu hướng tăng, song tốc độ tăng thấp hơn mức chung của khu vực dịch vụ cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong nước đang có dấu hiệu chậm lại và tiệm cận ngưỡng bão hòa.

Hoạt động tài chính tăng 8,26% cho thấy khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế có cải thiện, dù tăng trưởng tín dụng vẫn thấp hơn mặt bằng chung của cả nước.

Ở khu vực công nghiệp-xây dựng, mức tăng trưởng đạt 7,73%, đóng góp 32,6% vào tăng trưởng GRDP cho thấy khu vực này chưa đạt kỳ vọng. Trong đó, công nghiệp tăng 7,71%, với công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,46% tiếp tục là động lực chính.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%, trong khi 4 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 13,6%, nổi bật là ngành hóa dược tăng mạnh.

Tuy nhiên, tăng trưởng công nghiệp vẫn bị kìm hãm bởi một số yếu tố như sản xuất và phân phối điện chỉ tăng 3,08% do sản lượng nhiệt điện suy giảm, cùng với hoạt động khai khoáng tăng thấp do sản lượng dầu thô và khí đốt hạn chế.

Gói thầu XL3 đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn phường Long Bình đang thi công. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Hoạt động đầu tư tiếp tục là điểm sáng khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý 1/2026 ước đạt 141.781 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư công được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, song tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 10,5% kế hoạch năm cho thấy vẫn còn dư địa lớn cần thúc đẩy trong các quý tiếp theo.

Môi trường kinh doanh duy trì tích cực với hơn 13.600 doanh nghiệp thành lập mới, tăng mạnh cả về số lượng và vốn đăng ký. Đáng chú ý, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng 219,7%, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư tiếp tục được củng cố.

Tuy nhiên, áp lực chi phí và giá cả tiếp tục gia tăng. Chỉ số giá tiêu dùng quý 1/2026 tăng 3,36%, trong khi chỉ số giá sản xuất công nghiệp tăng do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng.

Đáng chú ý, chỉ số giá dịch vụ tăng mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải-kho bãi do tác động trực tiếp từ chi phí logistics và giá năng lượng.

Những yếu tố này đã tạo áp lực đáng kể lên hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Khảo sát cho thấy có 31,6% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn hơn quý trước.

Theo đánh giá của Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1/2026 chịu tác động đồng thời từ cả yếu tố bên ngoài và nội tại.

Biến động kinh tế thế giới làm gia tăng chi phí sản xuất và logistics, trong khi độ mở kinh tế lớn khiến Thành phố chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thương mại quốc tế và giá năng lượng.

Bên cạnh đó, một số điểm nghẽn nội tại như tiến độ giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu, tín dụng chưa lan tỏa mạnh và tổng cầu nội địa có dấu hiệu chững lại cũng đang ảnh hưởng đến đà tăng trưởng.

Công trường dự án nút giao An Phú là nút giao quan trọng ở cửa ngõ phía Đông của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Để duy trì và củng cố đà phục hồi trong quý 2/2026, Thống kê Thành phố khuyến nghị cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá năng lượng trong nước và quốc tế để kịp thời điều hành chính sách phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp và ổn định đời sống người dân. Đồng thời, đẩy mạnh giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa, nâng cao hiệu quả chương trình khuyến mại và hoạt động thương mại-dịch vụ nhằm mở rộng tổng cầu.

Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án hạ tầng trọng điểm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo hiệu ứng lan tỏa và thúc đẩy tăng trưởng.

Cùng đó, ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng suất lao động và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ giúp nâng cao chất lượng tăng trưởng và khả năng thích ứng của nền kinh tế. Ngoài ra, việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng là yếu tố quan trọng.

Kết quả khảo sát doanh nghiệp cuối quý 1 cho thấy triển vọng quý 2/2026 tích cực hơn khi có 43,5% doanh nghiệp dự báo hoạt động thuận lợi, trong khi số doanh nghiệp gặp khó khăn giảm xuống còn 22,9%.

Một số ngành như chế biến thực phẩm, dệt may, sản xuất trang phục, sản phẩm điện tử và thiết bị điện được kỳ vọng cải thiện, góp phần củng cố đà tăng trưởng trong thời gian tới./.

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu năm 2026 thu ngân sách gần 1 triệu tỷ đồng Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra mục tiêu tham vọng hơn, khi hướng tới mốc gần 1 triệu tỷ đồng ngay năm 2026, từ kết quả thu ngân sách khởi sắc ngay từ tháng 1 đầu năm nay.