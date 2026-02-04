Thành phố Hồ Chí Minh dồn lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Ngày 4/2, tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 1/2026, triển khai nhiệm vụ tháng 2/2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng hai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 là phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế trên 10% và tập trung chăm lo Tết Nguyên đán cho các đối tượng chính sách, người yếu thế nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Được, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đầy thách thức. Nếu không có sự quyết tâm, quyết liệt từ cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự chung sức của người dân thì rất khó có thể hoàn thành. Với những địa phương có quy mô nền kinh tế khoảng từ 100.000 đến 200.000 tỷ đồng, mức tăng trưởng 10% không tạo quá nhiều áp lực. Tuy nhiên, đối với Thành phố Hồ Chí Minh - địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước lại là thách thức rất lớn.

Phân tích thêm về dư địa tăng trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tổng quy mô nền kinh tế của Thành phố hiện nay khoảng 3 triệu tỷ đồng. Để đạt mức tăng trưởng trên 10%, Thành phố cần tạo thêm khoảng 300.000 tỷ đồng giá trị tăng thêm. Trong khi đó, tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2026 chỉ khoảng 150.000 tỷ đồng. Do đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng, Thành phố phải huy động mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư từ xã hội và cộng đồng doanh nghiệp.

“Để doanh nghiệp và toàn xã hội đầu tư nhiều hơn, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể; đồng thời, tại phiên họp này tiến hành phân công, giao rõ trách nhiệm cho từng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các sở, ngành và địa phương trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng,” ông Được nói.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các ngành, các cấp tập trung làm tốt công tác chăm lo Tết Nguyên đán cho đồng bào nghèo, người dân ở vùng khó khăn và các gia đình chính sách. Việc chăm lo cần được triển khai bằng nhiều hình thức, trên tinh thần xã hội hóa, huy động sự tham gia của toàn xã hội, bảo đảm để người dân Thành phố đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

Về tình hình kinh tế-xã hội tháng 1/2026, ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngay từ đầu năm, Thành phố đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm chính trị cao, bám sát các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 10%.

Theo báo cáo, trong tháng 1/2026, các lĩnh vực kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận đà phục hồi tích cực so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 16,4%, cho thấy sức mua trong nước cải thiện rõ nét. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 29,6%; trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 34,5%. Hoạt động xuất nhập khẩu khởi sắc với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 8,1 tỷ USD; hệ thống tài chính-ngân hàng tiếp tục vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh.

Ông Thảnh cho biết thêm công tác đầu tư công và phát triển hạ tầng được chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm. Thành phố đã hoàn tất giao kế hoạch đầu tư công năm 2026; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 93,8% và đạt 7,2% đối với kế hoạch vốn năm 2026 so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá tháng 1/2026 rơi vào thời điểm cận Tết Nguyên đán nên hoạt động sản xuất, kinh doanh và xu hướng mua sắm có những đặc thù riêng.

Tuy nhiên, kinh tế Thành phố vẫn duy trì nhiều tín hiệu tích cực; chỉ số lạm phát được kiểm soát tốt khi tháng 1/2026 chỉ tăng 2,44%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ và du lịch tăng cao; số doanh nghiệp thành lập mới và các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng, với 160 dự án được cấp mới, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư tiếp tục được củng cố. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cũng tăng 10,3% so với cùng kỳ. Đặc biệt, đầu tư công ghi nhận tín hiệu rất tích cực khi Thành phố đã khởi công nhiều dự án lớn ngay từ đầu năm.

Theo ông Nguyễn Khắc Hoàng, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng như: tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư công; đồng thời, ngay từ quý I/2026 phải đạt mức tăng trưởng trên 10%.

“Chúng ta phải khởi động ngay từ quý 1/2026. Riêng về đầu tư công, trong quý 1, cần giải ngân khoảng 30.000 tỷ đồng. Việc giải ngân sớm ngay từ đầu năm sẽ giúp các dự án sớm đi vào hoạt động, tạo dư địa tăng trưởng cho các quý tiếp theo,” Trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh nói.

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza), cho biết đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để đưa thêm 4 khu công nghiệp vào hoạt động. Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 66 khu công nghiệp đã được cấp phép, song mới có 59 khu đi vào vận hành. Bên cạnh đó, Hepza cũng đang tích cực thúc đẩy việc hình thành khu thương mại tự do (FTZ) theo đề án đã trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét./.

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu năm 2026 tăng trưởng trên 10% Theo dự báo tăng trưởng năm 2026 của Thành phố có thể đạt 8,5 - 9%; tuy nhiên, Thành phố đặt mục tiêu cao trên 10% nhằm tạo đà vững chắc cho sự phát triển bền vững trong cả giai đoạn 2026–2030.