Giá vàng ngày 9/4: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 8/4 sau khi đã lùi từ mức cao nhất trong ba tuần do tác động từ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Vào lúc kết thúc phiên giao dịch 8/4 (rạng sáng 9/4 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 4.719,35 USD/ounce sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất trong phiên này là 4.856,00 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 6/2026 cũng tăng 1,3% lên 4.745,15 USD/ounce.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội về việc tạm dừng các hành động quân sự nhằm vào Iran trong hai tuần, với nhận định rằng Mỹ đã đạt được các mục tiêu quân sự cốt lõi.

Quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ trước thời hạn chót 20 giờ ngày 8/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tức 7 giờ sáng 9/4 giờ Việt Nam) mà ông Trump đã đặt ra cho Iran để mở lại Eo biển Hormuz.

Phía Iran cũng phát tín hiệu sẵn sàng xuống thang có điều kiện. Nước này đồng thời cho biết việc lưu thông an toàn qua Hormuz là khả thi trong thời gian ngừng bắn, với điều kiện các hành động thù địch phải chấm dứt và các tàu vận tải phải phối hợp với nhà chức trách nước này.

Về nỗ lực ngoại giao, Nhà Trắng cho biết một phái đoàn đàm phán do Phó Tổng thống JD Vance, Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner dẫn đầu sẽ tới Islamabad, Pakistan vào cuối tuần này để tiếp tục các cuộc đối thoại với Iran.

Thị trường đã phản ứng nhanh chóng với tin tức về lệnh ngừng bắn khi giá dầu thô giảm hơn 12%, đồng USD chịu áp lực giảm giá trong khi các tài sản rủi ro hồi phục. Một đồng USD suy yếu đã giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng ngày 9/4, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 171-175 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 9/4:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

