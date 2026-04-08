Lực đẩy thế giới giúp giá vàng trong nước bật tăng thêm 4,5-4,7 triệu đồng

Lực đẩy từ thế giới đã giúp giá vàng trong nước bật tăng mạnh, các doanh nghiệp trong nước đã điều chỉnh ngay khi mở cửa giao dịch ngày 8/4.

Tại thời điểm 9 giờ sáng 8/4, giá vàng thế giới dao động ở ngưỡng 4.814 USD/ounce, tăng hơn 130 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 152,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cùng với tập đoàn Phú Quý và Doji, đồng loạt niêm yết vàng miếng SJC ở mức 174 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 177 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 4,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 7/4.

Chung diễn biến, tại Công ty Phú Quý, vàng nhẫn đang được giao dịch trong khoảng từ 173,5 triệu đồng đến 176,5 triệu đồng/lượng theo hai chiều mua vào-bán ra, cũng tăng 4,5 triệu đồng/lượng so với ngày 7/4. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn dao động từ 173,5 triệu đồng đến 176 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 4,7 triệu đồng so với chốt phiên ngày 7/4.

Như vậy, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vẫn đang được các đơn vị kinh doanh duy trì ở mức rất cao 3 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng thương hiệu SJC trong nước vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 24,2 triệu đồng/lượng.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.106 đồng/USD, giảm 2 đồng so với ngày 7/4.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng, trong đó Ngân hàng Vietcombank niêm yết 26.111-26.361 đồng/USD (mua vào/bán ra), VietinBank áp dụng 26.120-26.361 đồng/USD (mua vào/bán ra), BIDV niêm yết 26.141-26.361 đồng/USD (mua vào/bán ra và Eximbank niêm yết 26.120-26.363 đồng/USD (mua vào/bán ra), cùng giảm 2 đồng so với chốt phiên ngày 7/4./.