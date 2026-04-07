Giá vàng SJC và vàng nhẫn giảm 600.000-900.000 đồng trong sáng nay

Sáng nay (7/4), thị trường vàng trong nước tiếp tục ghi nhận đà giảm. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm tại các ngân hàng thương mại tiếp tục ghi nhận đà tăng nhẹ.

Tính đến thời điểm 9 giờ 40 phút, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn trong nước cũng điều chỉnh giá giảm so với chốt phiên ngày hôm qua. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), cùng với tập đoàn Phú Quý và Doji, đồng loạt niêm yết vàng miếng SJC ở mức 169,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 172,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 6/4.

Cùng chung diễn biến này, tại Công ty Phú Quý, vàng nhẫn đang được giao dịch trong khoảng từ 169 triệu đồng đến 172 triệu đồng/lượng theo hai chiều mua vào-bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng so với ngày 7/4.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn dao động từ 168,1 triệu đồng đến 171,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), chưa có biến động so với chốt phiên ngày 6/4. Ngay sau khi cơ quan công an công bố thông tin về việc Tổng giám đốc Vũ Minh Châu cùng 3 người khác bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng vào chiều ngày 6/4, Công ty Bảo Tín Minh Châu cho biết đã và đang phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Hoạt động kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu vẫn diễn ra bình thường và thông suốt.

Như vậy, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vẫn đang được các đơn vị kinh doanh duy trì ở mức rất cao 3 triệu đồng/lượng.

Cũng cùng thời điểm 9 giờ 30 phút sáng nay, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 4.639 USD/ounce. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 147,3 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng thương hiệu SJC trong nước vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 25,2 triệu đồng/lượng.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.108 đồng/USD, tăng 2 đồng so với ngày 6/4.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng, trong đó Ngân hàng Vietcombank niêm yết 26.113-26.363 đồng/USD (mua vào/bán ra), VietinBank và BIDV áp dụng 26.143-26.363 đồng/USD (mua vào/bán ra), và Eximbank niêm yết 26.120-26.363 đồng/USD (mua vào/bán ra), cùng tăng 2 đồng so với chốt phiên ngày 6/4./.

