Giá vàng giảm nhẹ trước các diễn biến khó lường từ Trung Đông

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 6/4, khi giới đầu tư thận trọng theo dõi diễn biến xung đột Mỹ-Iran trước thời hạn mở lại eo biển Hormuz.

Theo đó, vào lúc 0 giờ 31 phút sáng ngày 7/4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 4.654,99 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 4/2026 biến động nhẹ và đóng cửa ở mức 4.684,70 USD/ounce.

Tình hình địa chính trị căng thẳng tiếp tục là tâm điểm của thị trường khi phía Iran từ chối lệnh ngừng bắn tạm thời để mở lại eo biển Hormuz, bất chấp áp lực từ tối hậu thư của Tổng thống Donald Trump về việc sẽ thực hiện các biện pháp quân sự mạnh mẽ nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 7/4 theo giờ Mỹ.

Các chiến lược gia tại ngân hàng đầu tư TD Securities nhận định thị trường đang dồn sự chú ý vào diễn biến chiến sự và triển vọng lãi suất.

Nếu xung đột kéo dài, giá dầu sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung thắt chặt, gây áp lực lạm phát và buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn.

Một đồng bạc xanh mạnh và lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng do chi phí cơ hội tăng lên.

Nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp tháng Ba của Fed dự kiến công bố vào ngày 8/4, cùng dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào cuối tuần để tìm thêm manh mối về lộ trình chính sách của ngân hàng trung ương này.

Theo giới quan sát, hiện các thị trường đa phần dự báo Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 72,81 USD/ounce. Giá bạch kim cũng giảm 0,6% xuống 1.976,21 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 7/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 170,1-173,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng cùng đi xuống, thương hiệu SJC giảm về ngưỡng 173,1 triệu đồng So với chốt phiên cuối tuần, giá vàng SJC và vàng nhẫn sáng ngày 6/4 đảo chiều giảm 1,2-1,4 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng trong nước đi xuống theo xu hướng của giá vàng thế giới.