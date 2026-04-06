Giá vàng thế giới giảm do áp lực từ lạm phát và chính sách lãi suất

Giá vàng thế giới giảm trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng các lời đe dọa nhằm vào Iran.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng có thời điểm giảm tới 1,4%, xuống dưới 4.610 USD/ounce, sau khi đã mất 1,7% trong phiên trước đó.

Tính từ khi xung đột Trung Đông bắt đầu vào cuối tháng Hai, giá kim loại quý này đã giảm hơn 12%.

Các chuyên gia cho rằng vai trò giữ an toàn tài sản của vàng đang bị mờ nhạt bởi lo ngại lạm phát do giá năng lượng tăng cao. Khi chi phí leo thang, thị trường ít kỳ vọng vào việc các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất, trong khi lãi suất thấp vốn là yếu tố giúp vàng và các kim loại quý duy trì sức hấp dẫn.

Ngoài ra, việc nhiều nhà đầu tư phải bán vàng để bù đắp thua lỗ ở các danh mục khác cũng tạo thêm áp lực, khiến giá vàng tiếp tục đi xuống.

Tại thời điểm 6 giờ 55 phút sáng ngày 6/4 theo giờ Singapore, giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống còn 4.637,60 USD/ounce.

Các kim loại quý khác cũng đi xuống, với bạc giảm 1,5%, trong khi bạch kim và palladium đều ghi nhận xu hướng giảm.

Tại Việt Nam, vào lúc 7 giờ 05 phút sáng 6/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 171,5-174,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

