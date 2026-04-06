Giá vàng cùng đi xuống, thương hiệu SJC giảm về ngưỡng 173,1 triệu đồng

Sáng nay (6/4), giá vàng nhẫn và vàng SJC trong nước đồng loạt giảm mạnh từ 1,2-1,4 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm cũng giảm 1 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Công ty Doji được niêm yết ở mức 170,1-173,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước ngày 3/4.

Cùng diễn biến này, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng đi xuống ngay khi mở cửa giao dịch; trong đó, vàng nhẫn trơn của Công ty Phú Quý được giao dịch ở mức 169,9-172,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 3/4. Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn được niêm yết từ 168,1-171,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng mỗi lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục duy trì ở mức cao là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 4.628 USD/ounce; quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 148,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 26,2 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.106 đồng/USD, giảm 1 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng, trong đó Ngân hàng Vietcombank niêm yết 26.111-26.361 đồng/USD, VietinBank áp dụng 26.136-26.361 đồng/USD, BIDV giao dịch 26.141-26.361 đồng/USD và Eximbank niêm yết 26.120-26.361 đồng/USD (mua vào/bán ra), cùng giảm 1 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước./.

Hai thương hiệu vàng trong nước đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng Sáng 3/4, trong khi tỷ giá trung tâm ổn định thì giá vàng thế giới tăng mạnh nên kéo giá vàng trong nước điều chỉnh tăng từ 700.000 đến 1 triệu đồng/lượng.