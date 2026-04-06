Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng cùng đi xuống, thương hiệu SJC giảm về ngưỡng 173,1 triệu đồng

So với chốt phiên cuối tuần, giá vàng SJC và vàng nhẫn sáng ngày 6/4 đảo chiều giảm 1,2-1,4 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng trong nước đi xuống theo xu hướng của giá vàng thế giới.

Hồng Kiều
Giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Công ty Doji đang được niêm yết ở mức 170,1-173,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sáng nay (6/4), giá vàng nhẫn và vàng SJC trong nước đồng loạt giảm mạnh từ 1,2-1,4 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm cũng giảm 1 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Công ty Doji được niêm yết ở mức 170,1-173,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước ngày 3/4.

Cùng diễn biến này, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng đi xuống ngay khi mở cửa giao dịch; trong đó, vàng nhẫn trơn của Công ty Phú Quý được giao dịch ở mức 169,9-172,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 3/4. Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn được niêm yết từ 168,1-171,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng mỗi lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục duy trì ở mức cao là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 4.628 USD/ounce; quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 148,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 26,2 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.106 đồng/USD, giảm 1 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng, trong đó Ngân hàng Vietcombank niêm yết 26.111-26.361 đồng/USD, VietinBank áp dụng 26.136-26.361 đồng/USD, BIDV giao dịch 26.141-26.361 đồng/USD và Eximbank niêm yết 26.120-26.361 đồng/USD (mua vào/bán ra), cùng giảm 1 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước./.

(Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục