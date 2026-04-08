Giá vàng nới rộng đà tăng sau khi Mỹ tạm đình chỉ kế hoạch tấn công Iran

Giá vàng thế giới nới rộng đà tăng trong phiên giao dịch 7/4 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đồng ý đình chỉ các đợt không kích và tấn công nhằm vào Iran trong hai tuần.

Động thái này giúp thị trường bớt lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng ngay trước mắt.

Tính đến 22 giờ 47 phút GMT ngày 7/4 (khoảng 5 giờ 47 phút ngày 8/4 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên mức 4.765,59 USD/ounce, nối dài đà tăng 1,2% của phiên trước đó. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 6/2026 của Mỹ cũng tăng 2,3%, đạt 4.793,20 USD/ounce.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã nhận được bản đề xuất gồm 10 điểm từ Iran và đánh giá đây là cơ sở khả thi để tiến hành đàm phán. Tuyên bố này diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Mỹ đặt thời hạn chót buộc Iran phải mở cửa trở lại eo biển Hormuz nếu không muốn đối mặt với đòn trả đũa từ Mỹ.

Trước đó, Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, đã đề nghị kéo dài thời gian thêm hai tuần nhằm tạo không gian cho các nỗ lực ngoại giao. Trả lời hãng tin Reuters, một quan chức cấp cao của Iran cho biết Iran đang xem xét đề xuất này với thái độ tích cực.

Dù có sự phục hồi trong phiên này, giá vàng thực tế đã giảm khoảng 10% kể từ khi cuộc chiến tại Iran bùng nổ vào ngày 28/2.

Nghiên cứu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Dallas chỉ ra rằng, tình trạng gián đoạn thương mại dầu mỏ toàn cầu kéo dài có thể đẩy lạm phát tại Mỹ vượt ngưỡng 4% vào cuối năm nay, thậm chí mức tăng trong ngắn hạn có thể còn cao hơn. Lạm phát gia tăng do giá năng lượng leo thang sẽ làm phức tạp thêm các quyết định cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương.

Mặc dù vàng luôn được xem là "hàng rào" chống lạm phát và là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn, song sức hấp dẫn của kim loại quý này thường suy giảm trong môi trường lãi suất cao do vàng vốn là tài sản không sinh lời.

Hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 3/2026 của Fed, dự kiến công bố vào cuối ngày 8/4 (giờ Mỹ).

Trong một diễn biến khác, số liệu công bố ngày 7/4 cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương nước này) tiếp tục gom mua vàng sang tháng thứ 17 liên tiếp.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,4% lên 74,70 USD/ounce, bạch kim tăng 1% lên 1.976,95 USD/ounce và giá palladium tăng 0,7% lên 1.479,75 USD/ounce.

Tại Việt Nam, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 169,5 - 172,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn giảm 600.000-900.000 đồng trong sáng nay Giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục đi xuống, giảm thêm 600.000-900.000 đồng/lượng, vàng SJC hiện đang giao dịch ở ngưỡng 172,5 triệu đồng/lượng.