Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong gần ba tuần qua

Trong phiên giao dịch chiều 8/4, giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong gần ba tuần qua sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý tạm dừng các cuộc không kích vào Iran trong hai tuần.

Quyết định này ngay lập tức xoa dịu nỗi lo ngại về lạm phát do giá năng lượng leo thang, đồng thời khiến các nhà đầu tư phải đánh giá lại những rủi ro địa chính trị trong ngắn hạn.

Vào lúc 14 giờ 26 phút ngày 8/4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 2,5% lên 4.819,52 USD/ounce, sau khi có lúc chạm ngưỡng 4.821,48 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 19/3, cũng trong phiên này.

Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn tháng 6/2026 của Mỹ cũng tăng 3,4% lên 4.845,30 USD/ounce. Trước đó, kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát ngày 28/2, giá vàng đã giảm hơn 8%.

Lệnh tạm dừng hoạt động quân sự được đưa ra sau khi Mỹ nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran, được Tổng thống Trump đánh giá là "cơ sở khả thi cho các cuộc đàm phán."

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran xác nhận các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào ngày 10/4 tại Islamabad (Pakistan), song nhấn mạnh điều này chưa đồng nghĩa với việc kết thúc xung đột.Chuyên gia Nicholas Frappell của ABC Refinery nhận định rằng thông báo về lệnh ngừng bắn hai tuần đã xua tan nỗi lo về khả năng căng thẳng leo thang, trở thành yếu tố tích cực cho giá vàng.

Trong khi đó, nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong cho rằng đây chỉ là một đợt "hồi phục tạm thời" và cảnh báo rằng các ngưỡng kháng cự quan trọng tiếp theo của vàng sẽ là 4.930 USD/ounce và 5.000 USD/ounce.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng tăng mạnh. Giá bạc giao ngay tăng 5,8% lên 77,16 USD/ounce, giá bạch kim tăng 4% lên 2.036,30 USD/ounce và giá palladium tăng 4,6% lên 1.537,75 USD/ounce.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp tháng 3/2026 để tìm kiếm thêm manh mối về chính sách lãi suất, một yếu tố tác động lớn đến sự hấp dẫn của vàng trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, vào lúc 14 giờ 37 phút ngày 8/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 171,00-175,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

