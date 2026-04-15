Xung đột tại Trung Đông: Châu Âu trước nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu hàng không trong mùa cao điểm du lịch, các hãng hàng không châu Âu đang kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) sớm triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm bảo đảm hoạt động vận tải.

Lo ngại gia tăng khi khoảng 30% nhiên liệu phản lực của châu Âu được nhập khẩu từ Trung Đông, trong bối cảnh tình hình địa chính trị khu vực này tiếp tục diễn biến phức tạp.

Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa từ cuối tháng 2 đã làm gián đoạn tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng, gây sức ép lên chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không.

Hội đồng Sân bay Quốc tế châu Âu (ACI) cảnh báo khu vực có thể đối mặt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu mang tính hệ thống trong vòng 3 tuần nếu hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz không sớm được khôi phục ổn định.

Trước diễn biến này, các hãng hàng không lớn như Air France, Lufthansa và Ryanair đã thông qua Hiệp hội Hàng không châu Âu gửi kiến nghị tới EU, đề nghị kích hoạt các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất thiết lập cơ chế thu mua nhiên liệu tập trung ở cấp liên minh, tương tự mô hình đã áp dụng đối với khí đốt trong khủng hoảng năng lượng trước đây.

Hiệp hội cũng đề nghị điều chỉnh quy định về dự trữ dầu khẩn cấp, mở rộng sang nhiên liệu hàng không - lĩnh vực hiện chưa có yêu cầu dự trữ riêng. Đồng thời, các hãng kêu gọi EU xem xét tạm thời nới lỏng một số chính sách về chi phí, như đình chỉ cơ chế mua bán phát thải carbon và giảm thuế, phí nhằm giảm áp lực tài chính trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.

Phản hồi về tình hình, người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC), bà Anna-Kaisa Itkonen, cho biết hiện chưa ghi nhận dấu hiệu thiếu hụt nhiên liệu hàng không trong EU. Tuy nhiên, EC đang theo dõi sát diễn biến thị trường và chuỗi cung ứng, trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng mạnh theo mùa./.

