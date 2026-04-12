Nhiều hãng hàng không nước ngoài nối lại đường bay tới Israel

Dù đàm phán hòa bình giữa Iran và Mỹ chưa đạt kết quả, có tới 9 hãng hàng không nước ngoài dự kiến sẽ từng bước khôi phục các chuyến bay đến và đi từ Sân bay Ben Gurion, sau khi không phận Israel được mở lại.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong ngày 12/4, hãng hàng không Hy Lạp do Israel sở hữu Bluebird Airways sẽ khởi động lại lịch bay hạn chế với tần suất 1 chuyến/ngày trên tuyến Tel Aviv-Athens.

Tiếp đó, hãng TUS Airways của Cyprus dự kiến nối lại các chuyến bay từ ngày 14/4. Đến giữa tuần, Etihad Airways (Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất - UAE) được kỳ vọng sẽ khai thác trở lại các chuyến bay hạn chế trên tuyến Abu Dhabi-Tel Aviv, cùng với Ethiopian Airlines (Ethiopia) và Smartwings (Séc).

Đến ngày 16/4, hãng Hainan Airlines (Trung Quốc) dự kiến khôi phục đường bay thẳng giữa Tel Aviv và Bắc Kinh. Trong khi đó, vào ngày 17/4, các hãng Red Wings (Nga), Georgian Airways (Gruzia) và FlyOne (Moldova) sẽ nối lại hoạt động bay tới và đi từ Tel Aviv.

Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev cho biết chính phủ đang nỗ lực mở rộng hoạt động hàng không và đưa ngành này trở lại trạng thái vận hành đầy đủ.

Theo bà, việc các hãng bay quốc tế quay trở lại sẽ giúp người dân Israel có thêm lựa chọn điểm đến, đồng thời gia tăng nguồn cung chuyến bay. Cơ quan Quản lý Sân bay Israel cũng cho biết đang tiến hành đàm phán với một số hãng khác để sớm khôi phục đường bay, trong đó có hãng flydubai của UAE.

Không phận Israel đã được mở lại hoàn toàn từ tuần trước, sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran, qua đó tạo điều kiện cho hoạt động hàng không dần phục hồi.

Cũng trong ngày 12/4, Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết hoạt động của đường ống Đông-Tây đã được khôi phục hoàn toàn, đạt công suất 7 triệu thùng/ngày.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, trước đó, đường ống dẫn dầu này đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào ngày 8/4, chỉ vài giờ sau khi Iran và Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn.

Đường ống này kết nối vùng sản xuất dầu mỏ ở phía Đông (Vịnh Ba Tư) với cảng Yanbu ở phía Tây nước này (Biển Đỏ), với vai trò ngày càng lớn hơn trong thời gian qua khi hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz bị đình trệ.

Ngoài ra, tập đoàn dầu khí quốc gia của Saudi Arabia Saudi Aramco cũng đã khôi phục sản lượng khai thác của mỏ Manifa, đạt công suất khoảng 300.000 thùng/ngày và đang tiến hành công tác khôi phục đối với mỏ Khurais.

Hoạt động khai thác tại hai mỏ dầu quan trọng hàng đầu này đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV trước đó, làm sụt giảm sản lượng khoảng 600.000 thùng dầu/ngày./.

