Iran cảnh báo nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ

Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi cố vấn quân sự của Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo rằng Tehran có thể nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ nếu Washington tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, ông Mohsen Rezaei, cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (1981-1997) và hiện là cố vấn quân sự của Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, cảnh báo rằng các tàu Mỹ có thể trở thành mục tiêu nếu căng thẳng leo thang.

Ông Rezaei cũng bày tỏ quan điểm không ủng hộ việc gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại và cho biết Iran sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc lệnh phong tỏa do Mỹ áp đặt tại eo biển Hormuz là hành động làm gia tăng căng thẳng và đi ngược lại luật pháp quốc tế, có thể làm gián đoạn lệnh ngừng bắn giữa Tehran và Washington.

Người phát ngôn Esmail Baghaei nhấn mạnh: “Trong trường hợp đó, lực lượng vũ trang của Iran sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết."

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng ngày thông báo chuẩn bị áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm các tổ chức tài chính hợp tác với Iran, coi đây là “tác động kinh tế tương đương với chiến dịch không kích.”

Hiện các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Một phái đoàn Pakistan đã tới Tehran để thúc đẩy việc gia hạn lệnh ngừng bắn.

Trong diễn biến khác, Thủ tướng Đức Friedrich Merz dự kiến đến Paris (Pháp) vào ngày 17/4 để tham gia cuộc thảo luận về một sứ mệnh hải quân châu Âu nhằm đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng dự kiến tham dự cuộc họp này, trong khi nhiều lãnh đạo khác tham dự trực tuyến.

Thủ tướng Anh Starmer cho biết hơn 40 quốc gia sẽ tham gia cuộc thảo luận này. Tổng thống Pháp Macron cho biết một sứ mệnh "phòng thủ" đang được chuẩn bị để mở lại eo biển Hormuz./.

Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào ngành dầu mỏ Iran Ngày 15/4, Chính phủ Mỹ thông báo siết chặt trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Iran, trong bối cảnh căng thẳng vẫn leo thang xung quanh eo biển Hormuz.