Xung đột Trung Đông phủ bóng lên triển vọng ngành đồng hồ xa xỉ

“Watches & Wonders” - triển lãm đồng hồ thường niên lớn nhất thế giới đã khai mạc ngày 15/4 tại Geneva (Thụy Sĩ) trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang tạo thêm sức ép đối với ngành hàng xa xỉ.

Sự kiện diễn ra đến ngày 20/4, quy tụ 65 thương hiệu lớn trên thế giới với những tên tuổi như Rolex, Patek Philippe và Cartier.

Ban tổ chức dự kiến đón khoảng 60.000 khách tham quan, tăng từ 55.000 khách năm ngoái, bất chấp lo ngại xung đột có thể ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của các nhà bán lẻ từ khu vực Vùng Vịnh và Đông Á.

Sau khi triển lãm Baselworld chấm dứt sau đại dịch COVID-19, “Watches and Wonders” đã trở thành sự kiện trung tâm của ngành đồng hồ Thụy Sĩ. Việc trưng bày những sáng tạo mới nhất tại đây đã khẳng định vị thế hàng đầu của triển lãm trong ngành chế tạo đồng hồ.

Trong vòng chưa đầy 5 năm qua, số lượng nhà triển lãm đã tăng gần gấp 2 lần, với năm 2026 chào đón 11 thương hiệu mới.

Bà Ilaria Resta, giám đốc điều hành thương hiệu Audemars Piguet, cho rằng triển lãm là "một cơ hội quan trọng để tương tác với các thương hiệu khác, tiếp cận công chúng và thể hiện chuyên môn".

Tuy nhiên, cũng như nhiều lĩnh vực khác, ngành công nghiệp đồng hồ đang chịu những tác động không nhỏ từ cuộc chiến tại Trung Đông. Chế tạo đồng hồ là ngành xuất khẩu lớn thứ 3 của Thụy Sĩ, sau dược phẩm và công nghiệp. Ngành này đã chịu ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch, nhưng đã nhanh chóng phục hồi sau đó, phá kỷ lục trong 3 năm liên tiếp nhờ xu hướng mua sắm bù. Tuy nhiên, sự suy giảm nhu cầu tại Trung Quốc cùng các rào cản thương mại khiến 2 năm gần đây trở nên khó khăn.

Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ Yves Bugmann nhận định xung đột là “một thách thức bổ sung” đối với ngành, vốn đã phải đối mặt với nhiều áp lực như chính sách thuế quan của Mỹ, tác động kéo dài từ khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc, đồng franc Thụy Sĩ mạnh và giá vàng tăng cao.

Chia sẻ quan điểm trên, ông Oliver Müller, người sáng lập công ty tư vấn LuxeConsult của Thụy Sĩ nhận định “xung đột tại Trung Đông chắc chắn sẽ tác động lớn đến xuất khẩu của Thụy Sĩ, do khu vực này chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất khẩu đồng hồ của nước này."

Trung Đông hiện chiếm gần 10% thị phần đồng hồ toàn cầu - tỷ lệ không nhỏ, nhất là khi khu vực này ghi nhận tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.

Trước khi xung đột nổ ra, các chuyên gia từng dự báo xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ sẽ phục hồi trong năm 2026, với mức tăng khoảng 5%. Tuy nhiên, bất ổn hiện nay có thể khiến tăng trưởng suy yếu. Một số nhà phân tích thậm chí cho rằng triển vọng có thể nghiêng về trạng thái trì trệ sau khi thị trường đánh giá lại tâm lý tại triển lãm năm nay.

Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ giảm 2,8% trong năm 2024 và tiếp tục giảm 1,7% trong năm 2025, xuống còn 25,6 tỷ franc Thụy Sĩ (khoảng 32,5 tỷ USD)./.

