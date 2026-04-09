Giá vàng trong nước giảm 2,5-3,5 triệu đồng mỗi lượng

Tại thời điểm 9 giờ sáng 9/4, giá vàng thế giới dao động ở ngưỡng 4.814 USD/ounce, giảm khoảng 80 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 150 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Phú Quý và Doji đồng loạt niêm yết vàng miếng SJC ở mức 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 3,5 triệu đồng/lượng.

Chung diễn biến, tại Công ty Phú Quý, vàng nhẫn đang được giao dịch trong khoảng từ 167,5 triệu đồng đến 171 triệu đồng/lượng theo hai chiều mua vào-bán ra, giảm 3 triệu đồng/lượng so với ngày 8/4. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn dao động từ 167,5 triệu đồng đến 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 2,5 triệu đồng so với chốt phiên ngày 8/4.

Như vậy, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vẫn đang được các đơn vị kinh doanh duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng thương hiệu SJC trong nước vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 21,5 triệu đồng/lượng.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.102 đồng/USD, giảm 4 đồng so với ngày 8/4.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng, trong đó Ngân hàng Vietcombank niêm yết 26.107-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra), VietinBank áp dụng 26.127-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra), BIDV niêm yết 26.137-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra và Eximbank niêm yết 26.130-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra), cùng giảm 2 đồng so với chốt phiên ngày 8/4./.

