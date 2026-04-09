Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng trong nước giảm 2,5-3,5 triệu đồng mỗi lượng

Theo xu hướng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước giảm mạnh ngay khi mở cửa giao dịch ngày 9/4. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vẫn đang được các đơn vị kinh doanh duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hồng Kiều
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cùng với tập đoàn Phú Quý và Doji, đồng loạt niêm yết vàng miếng SJC ở mức 167,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại thời điểm 9 giờ sáng 9/4, giá vàng thế giới dao động ở ngưỡng 4.814 USD/ounce, giảm khoảng 80 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 150 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Phú Quý và Doji đồng loạt niêm yết vàng miếng SJC ở mức 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 3,5 triệu đồng/lượng.

Chung diễn biến, tại Công ty Phú Quý, vàng nhẫn đang được giao dịch trong khoảng từ 167,5 triệu đồng đến 171 triệu đồng/lượng theo hai chiều mua vào-bán ra, giảm 3 triệu đồng/lượng so với ngày 8/4. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn dao động từ 167,5 triệu đồng đến 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 2,5 triệu đồng so với chốt phiên ngày 8/4.

Như vậy, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vẫn đang được các đơn vị kinh doanh duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng thương hiệu SJC trong nước vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 21,5 triệu đồng/lượng.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.102 đồng/USD, giảm 4 đồng so với ngày 8/4.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng, trong đó Ngân hàng Vietcombank niêm yết 26.107-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra), VietinBank áp dụng 26.127-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra), BIDV niêm yết 26.137-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra và Eximbank niêm yết 26.130-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra), cùng giảm 2 đồng so với chốt phiên ngày 8/4./.

(Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng cập cảng Vadinar ở Gujarat, Ấn Độ, sau khi di chuyển qua eo biển Hormuz. (Nguồn: ANI/TTXVN)

Hơn 800 tàu chờ mở đường thoát qua eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa từ khi các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel vào cuối tháng Hai khiến Iran thắt chặt kiểm soát, gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng chưa từng có.