Giá vàng ngày 15/4: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới tăng khoảng 2% lên 4.831,78 USD/ounce nhờ đồng USD yếu và kỳ vọng các cuộc đàm phán Mỹ-Iran sẽ được nối lại.

Chuyên gia Bob Haberkorn tại RJO Futures nhận định nhà đầu tư đang chuyển hướng quay lại kim loại quý thay vì giữ tiền mặt như giai đoạn đầu xung đột.



Các nhà phân tích tại Commerzbank cho rằng chừng nào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa có dấu hiệu tăng lãi suất, giá vàng sẽ rất khó giảm sâu. Hiện các nhà giao dịch dự báo chỉ có khoảng 33% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, một con số thấp hơn nhiều so với kỳ vọng trước khi diễn ra xung đột tại Trung Đông.

Tại Việt Nam, vào sáng 15/4, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 173,00-175,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 15/4:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: