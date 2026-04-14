Giá vàng ngày 14/4: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Trong phiên giao dịch ngày 13/4, giá vàng thế giới đã sụt giảm dưới áp lực từ sự lên giá của đồng USD và những lo ngại mới về lạm phát sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ.



Vào lúc 0 giờ 37 phút sáng ngày 14/4 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,3%, xuống 4.734,50 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7/4 cũng trong phiên này. Giá vàng kỳ hạn cũng chốt phiên giảm 0,4%, xuống 4.767,40 USD/ounce.

Việc đồng USD duy trì đà tăng đã khiến các kim loại quý vốn được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 14/4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 14/4:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: