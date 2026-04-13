Giá vàng thế giới giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong gần một tuần

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch chiều 13/4, chạm mức thấp nhất trong gần một tuần khi đồng USD tăng và giá dầu thô vượt trở lại ngưỡng 100 USD/thùng sau thất bại của các cuộc đàm phán Mỹ-Iran.

Diễn biến này làm dấy lên nỗi lo về lạm phát và khiến kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay trở nên mờ nhạt.

Vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 13/4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống còn 4.726,64 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7/4 là 4.643 USD/ounce.

Giá vàng giao kỳ hạn tháng 6/2026 ở Mỹ cũng giảm 0,8%, xuống còn 4.748,70 USD/ounce.

Đồng USD tăng 0,3% cùng với việc Mỹ chuẩn bị phong tỏa eo biển Hormuz để hạn chế hoạt động vận chuyển dầu của Iran đã đẩy giá dầu bật tăng trở lại trên 100 USD/thùng.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường hàng đầu tại KCM Trade, nhận định rằng hy vọng về một lệnh ngừng bắn đã hoàn toàn tan vỡ sau khi các cuộc đàm phán thất bại.

Đồng USD mạnh lên đã đẩy vàng vào thế khó, khiến kim loại quý này không thể duy trì đà tăng.

Ông cho rằng giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng khiến thị trường ngay lập tức lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ phải duy trì lãi suất cao để kiểm soát lạm phát, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Từ khi xung đột Trung Đông bùng phát ngày 28/2, giá vàng đã giảm hơn 11%. Các chuyên gia cho rằng dù vàng thường được coi là kênh bảo toàn tài sản trong bối cảnh bất ổn và lạm phát, nhưng lãi suất cao cùng đồng USD mạnh đã làm giảm sức hút của kim loại quý này.

Trên thị trường giá bạc giao ngay giảm 1,9% xuống còn 74,41 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 0,2% xuống còn 2.041,89 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 0,5% lên 1.527,95 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 13/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

