Bộ Công Thương lấy ý kiến danh mục sản phẩm có mức độ rủi ro trung bình và cao

Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao.

Chi tiết Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao, mã số HS và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng quy định chi tiết tại các phụ lục kèm theo dự thảo Thông tư.

Theo Bộ Công Thương, rủi ro của sản phẩm, hàng hóa là khả năng xảy ra các sự kiện không mong muốn trong suốt quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng sản phẩm, hàng hóa có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng, an toàn hoặc tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, từ đó tác động đến quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, doanh nghiệp và các bên liên quan.

Trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, nhiều nhóm sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực công nghiệp có đặc tính kỹ thuật, hóa học hoặc cơ học tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình sử dụng. Do đó, các sản phẩm, hàng hóa này cần được quản lý chặt chẽ thông qua việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đánh giá sự phù hợp, kiểm tra chất lượng trong sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Việc quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro và áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp nhằm bảo đảm các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra thị trường đáp ứng các yêu cầu về an toàn và chất lượng, góp phần phòng ngừa, hạn chế các sự cố có thể xảy ra, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân và bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sản phẩm, hàng hóa gồm: Thực phẩm; Hàng tiêu dùng; Hóa chất và sản phẩm chứa hóa chất; Tiền chất thuốc nổ, thuốc nổ mạnh và thuốc nổ công nghiệp; Phụ kiện nổ công nghiệp; Máy, thiết bị, vật tư công nghiệp có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn là các nhóm sản phẩm, hàng hóa có tiềm ẩn mức độ rủi ro nên phải đưa vào danh mục quản lý bắt buộc.

Việc duy trì và cập nhật danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro nhằm đảm bảo các ngưỡng kỹ thuật an toàn; bảo vệ thị trường và môi trường Việt Nam; Phù hợp với các cam kết về rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT) của WTO. Đồng thời cũng là cơ sở để ban hành Quy trình quản lý rủi ro đối với sản phẩm, hàng hóa nói chung và ngành công nghiệp nói riêng.

Theo Bộ Công Thương, cần liên tục rà soát để loại bỏ các sản phẩm, hàng hóa đã ổn định về chất lượng và bổ sung các sản phẩm, hàng hóa cần quản lý vào Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, rủi ro cao để đảm bảo sự phù hợp yêu cầu hội nhập quốc tế và thực tiễn Việt Nam.

Bộ Công Thương (Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công) sẽ lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao đến hết ngày 25/4./.

