Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn thuế với xăng dầu đến hết 30/6

Sáng nay (12/4), tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Với 460/460 đại biểu (chiếm 92% tổng số đại biểu Quốc hội và đạt 100% số đại biểu tham gia biểu quyết) tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Nghị quyết quy định: Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; Xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 4 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026.

Trước đó, Quốc hội đã thảo luận tại tổ và tại hội trường về dự thảo Nghị quyết vào ngày 10/4. Theo đó, đã có 30 lượt ý kiến tại 16 Tổ và 7 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường. Nhìn chung, ý kiến thẩm tra và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đều tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết cũng như nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết; bên cạnh đó, có một số ý kiến góp ý trực tiếp vào các điều, khoản cụ thể của dự thảo.

Căn cứ Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã rà soát, tiếp thu tối đa, giải trình thấu đáo và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết tại Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết gửi các vị đại biểu Quốc hội. Đồng thời, Chính phủ cũng đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp với Bộ Tư pháp, một số Ủy ban của Quốc hội rà soát, chỉnh lý về mặt kỹ thuật dự thảo Nghị quyết theo đúng các quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Quốc hội xem xét thông qua.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã tiếp thu, giải trình một số nội dung của dự thảo Nghị quyết. Cụ thể, về thời gian có hiệu lực, Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 4 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026.

Về việc giao thẩm quyền quyết định điều chỉnh Nghị quyết, Chính phủ đã tiếp thu và chỉnh lý tại khoản 2 Điều 4 dự thảo Nghị quyết. Theo đó, để đảm bảo việc điều hành thị trường xăng, dầu và nhiên liệu bay trong nước phù hợp với diễn biến giá trên thị trường thế giới, Quốc hội giao Chính phủ ban hành Nghị quyết để quyết định việc điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này; hoặc trong trường hợp khẩn cấp, được điều chỉnh quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Nghị quyết này và phải báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Đại biểu Quốc hội đồng thuận cao về miễn giảm đồng loạt 3 sắc thuế cho xăng, dầu Quốc hội đồng thuận cao việc giảm thuế để bình ổn thị trường xăng dầu, nhưng một số đại biểu vẫn còn trăn trở về thời hạn áp dụng để hài hòa giữa hỗ trợ kinh tế và an toàn ngân sách.