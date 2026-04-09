Giá dầu trên thị trường thế giới bật tăng do eo biển Hormuz lại bị phong tỏa

Sáng 9/4, giá dầu đã bật tăng trở lại sau khi ghi nhận mức giảm nhiều nhất tính theo ngày kể từ tháng 4/2020 do thông tin các tàu chở dầu lại bị đình chỉ đi qua eo biển Hormuz và các cuộc tấn công của Israel vào Liban đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh tại Trung Đông.

Cụ thể, giá dầu Brent Biển Bắc đã tăng lên mức khoảng 97 USD/thùng sau khi lao dốc tới 13% vào phiên 8/4. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) cũng dao động quanh mức 97 USD/thùng.

Hãng tin Fars của Iran đưa tin, hoạt động lưu thông của các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã đình trệ sau các cuộc không kích của Israel.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã bác bỏ thông tin này và cho biết Mỹ đang ghi nhận những dấu hiệu cho thấy eo biển đang bắt đầu mở cửa trở lại.

Dự kiến, ông Vance sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Islamabad (Pakistan) để đàm phán trực tiếp với Iran vào sáng 11/4 (giờ địa phương).

Tình trạng gần như tê liệt tại eo biển huyết mạch này đã gây ra đợt gián đoạn thị trường dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử. Trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công đầu tiên vào Iran hồi cuối tháng 2/2026, eo biển Hormuz là nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Tổ chức Hàng hải và Cảng của Iran đã công bố 2 tuyến đường an toàn nhằm giúp các tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz tránh được mìn chống hạm.

Dù vậy, giới chuyên gia đánh giá nguồn cung năng lượng sẽ không thể bình thường hóa ngay lập tức kể cả khi hoạt động vận tải được khôi phục.

Hiện sản lượng tại các mỏ dầu khí đã sụt giảm, nhiều nhà máy lọc dầu phải cắt giảm công suất hoặc đóng cửa. Quá trình khôi phục hoàn toàn có thể mất nhiều tuần hoặc lâu hơn.

Chuyên gia phân tích Dennis Kissler từ BOK Financial Securities Inc. nhận định cuộc khủng hoảng chưa thể sớm kết thúc. Theo ông, eo biển Hormuz cần phải được khai thông hoàn toàn thì giá dầu WTI mới có thể giảm xuống ngưỡng 80 USD/thùng, và kịch bản này khó xảy ra trong 2 tuần tới.

Đồng quan điểm, nhà phân tích dầu khí Carl Larry từ Enverus cho rằng mốc 90 USD/thùng sẽ tiếp tục là mức giá sàn vững chắc của thị trường trong giai đoạn hiện nay./.

Giá dầu giảm mạnh khi kỳ vọng khơi thông eo biển Hormuz gia tăng Giá dầu Brent giao kỳ hạn sụt giảm 14,52 USD (tương đương 13,29%) và chốt phiên ở mức 94,75 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ lao dốc 18,54 USD (16,41%) xuống mức 94,41 USD/thùng.