Xung đột Trung Đông đẩy giá dầu Nga lên mức cao nhất trong 13 năm

Giá dầu thô của Nga vừa chạm mức cao nhất trong hơn 13 năm qua, khi nước này hưởng lợi từ làn sóng tăng giá dầu toàn cầu do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Theo dữ liệu từ hãng tin Argus Media, giá dầu thô chủ lực Urals của Nga tại cảng Primorsk - cơ sở xuất khẩu dầu lớn nhất bên bờ biển Baltic - đã chạm mức 116,05 USD/thùng vào ngày 2/4.

Mức giá này cao gấp gần hai lần so với dự toán ngân sách 59 USD/thùng mà Nga đặt ra cho năm nay.

Nguồn thu từ dầu mỏ đang giúp Chính phủ Nga giảm bớt áp lực tài chính trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn.

Tại cảng Novorossiysk bên bờ Biển Đen, giá dầu Urals cũng đạt mức 114,45 USD/thùng vào ngày 2/4.

Đáng chú ý, mức chênh lệch của dầu Urals so với giá dầu chuẩn Brent toàn cầu đã thu hẹp xuống dưới 27,75 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 12/2025.

Tại thị trường Ấn Độ, dầu Urals thậm chí còn được giao dịch cao hơn giá dầu Brent với mức chênh lệch tăng lên 6,1 USD/thùng so với mức 3,9 USD/thùng cách đây hai tuần.

Cuộc xung đột tại Trung Đông đã làm đình trệ khoảng 20% nguồn cung dầu thô thế giới đi qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở lại tuyến đường thủy huyết mạch này trước 20 giờ ngày 7/4 (giờ Mỹ), nếu không sẽ đối mặt với các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào hạ tầng trọng yếu.

Tuy nhiên, khả năng hưởng lợi từ đà tăng giá dầu toàn cầu của Nga đang bị đe dọa bởi các hoạt động quân sự từ Ukraine nhằm vào hạ tầng xuất khẩu dầu và các nhà máy lọc dầu của Nga.

Ukraine gần đây đã gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào những cảng biển, đặc biệt là khu vực bờ biển Baltic - nơi trung chuyển khoảng 40% lượng dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Nga.

Những hoạt động này đã gây gián đoạn hoạt động bốc xếp, hạn chế đáng kể doanh thu từ xuất khẩu năng lượng cho quốc gia này.

Giới phân tích nhận định, dù giá dầu thế giới tăng cao mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách Nga, nhưng những rủi ro về cơ sở hạ tầng trong nước đang đặt ra bài toán khó cho nước này.

Việc duy trì mức doanh thu cao từ dầu mỏ trong khi vẫn phải đối phó với các thiệt hại về hạ tầng chiến lược sẽ là yếu tố then chốt quyết định đến khả năng tài chính của Nga trong giai đoạn tới./.

