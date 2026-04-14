Giá dầu Brent lên mức hơn 99 USD một thùng sau lệnh phong tỏa Hormuz của Mỹ

Trong phiên giao dịch ngày 13/4, giá dầu thế giới tăng hơn 4% sau khi quân đội Mỹ bắt đầu phong tỏa các tàu rời cảng của Iran.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 4,16 USD, hay 4,4%, lên 99,36 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,51 USD, hay 2,6%, chốt phiên ở mức 99,08 USD/thùng.

Đáng chú ý, trước đó trong phiên này, giá dầu Brent từng có thời điểm tăng hơn 8 USD/thùng và giá dầu WTI tăng hơn 9 USD/thùng.

Sau khi các cuộc đàm phán thất bại, quân đội Mỹ tuyên bố sẽ phong tỏa các tàu rời cảng của Iran. Đáp lại, phía Iran cũng cảnh báo sẽ đáp trả nhằm vào các cảng biển của các quốc gia láng giềng vùng Vịnh. Giá dầu đã tăng vọt ngay sau những thông báo này.

Trong một diễn biến liên quan, Saudi Arabia thông báo sản lượng dầu thô bán sang Trung Quốc dự kiến sẽ giảm trong tháng 5. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định các quốc gia thành viên phải phối hợp về giá năng lượng trong bối cảnh hóa đơn nhiên liệu hóa thạch đã tăng thêm 22 tỷ euro (tương đương 25,70 tỷ USD) kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát.

Nhiều quốc gia đã công bố các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp để đối phó với giá năng lượng tăng cao. Trong khi đó, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự báo nhu cầu dầu thế giới trong quý 2/2026./.

Chuyên gia: Giá dầu có thể lên 150 USD mỗi thùng nếu Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz Theo kế hoạch, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa áp dụng với mọi tàu thuyền ra vào các cảng của Iran từ 10 giờ sáng 13/4 (theo giờ New York), khoảng 21 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam.