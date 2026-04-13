Chuyên gia: Giá dầu có thể lên 150 USD mỗi thùng nếu Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Giá dầu đứng trước nguy cơ tăng vọt và vượt xa mức hiện tại nếu Mỹ chính thức tiến hành kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz. Các chuyên gia cảnh báo động thái này có thể khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu sụt giảm tới 12 triệu thùng mỗi ngày.

Trên thị trường, giá dầu thô Brent Biển Bắc đã vượt mốc 103 USD/thùng trong phiên 13/4, sau khi các cuộc đàm phán cuối tuần qua giữa Mỹ và Iran đổ vỡ.

Theo kế hoạch, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa áp dụng với mọi tàu thuyền ra vào các cảng của Iran từ 10 giờ sáng 13/4 (theo giờ New York), khoảng 21 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Động thái này đang làm leo thang nghiêm trọng cuộc khủng hoảng năng lượng vốn đã khiến các thị trường toàn cầu chao đảo.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng mức giá hiện tại vẫn chưa phản ánh đúng thực tế.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Bloomberg, ông Jorge Montepeque, Giám đốc điều hành Tập đoàn Onyx Capital nhận định mức giá 103 USD/thùng, tăng 8% trong sáng 13/4 chưa thể hiện hết những gì có thể xảy ra nếu Mỹ thực sự kiên quyết áp đặt lệnh phong tỏa này. Giá dầu có thể sẽ ở mức 140-150 USD/thùng.

Ông Montepeque cảnh báo lệnh phong tỏa của Mỹ có nguy cơ biến một cuộc xung đột khu vực thành một cuộc chiến toàn cầu. Tuy nhiên, giới giao dịch hiện vẫn cho rằng kịch bản phong tỏa cả hai bờ eo biển là "quá điên rồ," do đó thị trường trong phiên sáng nay tại châu Á vẫn có những phản ứng tương đối bình tĩnh về giá.

Giám đốc Onyx Capital dự báo giá dầu có thể duy trì quanh mốc 100 USD/thùng trong những tháng còn lại của năm 2026 nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại một số biện pháp cứng rắn./.

Giá dầu giảm mạnh do kỳ vọng nguồn cung được khơi thông Theo đánh giá của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt đã làm giảm nhu cầu nắm giữ tài sản phòng thủ, khiến giá dầu ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 2022.