Giá dầu giảm mạnh do kỳ vọng nguồn cung được khơi thông

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm năng lượng trở thành tâm điểm giảm giá của thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong tuần qua khi áp lực bán áp đảo trên toàn bộ 5 mặt hàng.

Đáng chú ý, giá dầu thô lao dốc mạnh, trở thành lực kéo chính khiến cả nhóm chìm sâu trong sắc đỏ.

Theo đánh giá của MXV, kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt đã làm giảm nhu cầu nắm giữ tài sản phòng thủ, khiến giá dầu ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 2022.

Kết thúc phiên ngày 10/4, giá dầu Brent dừng ở mức 95,2 USD/thùng, giảm tới 12,7% so với tuần trước - mức giảm sâu nhất kể từ tháng 8/2022.

Dầu WTI cũng giảm 13,4%, rơi xuống 96,57 USD/thùng - mức giảm tuần mạnh nhất kể từ tháng 4/2020.

Vào ngày 8/4, khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần đã mở ra kỳ vọng eo biển Hormuz sớm được mở cửa trở lại, giúp nối lại nguồn cung năng lượng từ Trung Đông và tạo đà giảm khoảng 15% trên thị trường dầu thô quốc tế.

Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn được đánh giá là mong manh khi hai bên nhanh chóng đưa ra cáo buộc lẫn nhau vi phạm. Bất đồng lớn nhất nằm ở việc liệu lệnh ngừng bắn có mở rộng sang Liban hay không.

Các đợt tấn công của Israel vào lực lượng Hezbollah tại Liban đã hỗ trợ giá dầu tăng trở lại ngay cuối phiên 8/4.

Đà giảm giá quay trở lại vào cuối phiên 9/4 sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẵn sàng đàm phán hòa bình với Liban. Thông tin này giúp củng cố tâm lý lạc quan về khả năng chấm dứt xung đột, giữ giá dầu duy trì dưới ngưỡng 100 USD/thùng.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, nguồn cung nội địa Mỹ dồi dào cũng góp phần đẩy giá dầu giảm sâu. Báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô thương mại tăng gần 3,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 3/4 - cao hơn nhiều so với dự báo 0,5-1 triệu thùng.

Tổng dự trữ hiện lên hơn 464,7 triệu thùng, cao nhất kể từ tháng 6/2023 và cao hơn 2% so với trung bình 5 năm.

Dự trữ tại Cushing cũng tăng 24.000 thùng, đạt mức cao nhất trong 20 tháng. Áp lực giảm từ giá dầu thế giới đã khiến giá xăng dầu bán lẻ được điều chỉnh giảm mạnh trong tuần.

Người dân mua xăng dầu. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Liên Bộ Công Thương-Tài chính thực hiện 2 kỳ điều hành vào ngày 8/4 và 9/4. Sau cả hai kỳ điều hành, giá dầu diesel giảm gần 12.000 đồng/lít (khoảng 26,4%).

Hai mặt hàng xăng E5RON92 và RON95 giảm trong khoảng 3.000-3.500 đồng/lít (12-13%). Trong khi đó, nhóm kim loại lại chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của 8/10 mặt hàng, nổi bật là bạc COMEX với mức tăng tuần gần 5%, đạt mức cao nhất trong hơn ba tuần 76,5 USD/ounce.

Mặc dù chịu áp lực bán trong hai phiên đầu tuần, giá bạc đã phục hồi ấn tượng trong 3 phiên còn lại khi tâm lý nhà đầu tư chuyển biến tích cực trước triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Thỏa thuận ngừng xung đột trong hai tuần giữa Mỹ và Iran nhằm mở đường cho đàm phán đã dấy lên kỳ vọng nối lại hoạt động tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng huyết mạch.

Kỳ vọng này giúp giảm bớt lo ngại về rủi ro chi phí năng lượng leo thang kéo dài, qua đó hạ áp lực lạm phát và làm dịu triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ. Diễn biến trên gây sức ép lên đồng USD và hỗ trợ đà phục hồi của bạc.

Kết tuần, chỉ số USD (DXY) giảm 1,6%, xuống 98,65 điểm - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản định giá bằng USD như bạc đối với nhà đầu tư quốc tế.

Về vĩ mô, tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu khi chỉ số PCE tháng 2 của Mỹ tăng 2,8% so với cùng kỳ và đi ngang so với tháng trước.

Thị trường lo ngại áp lực lạm phát có thể tăng thêm trong tháng 3 khi tác động từ giá năng lượng dần phản ánh rõ hơn, qua đó hạn chế dư địa nới lỏng chính sách của Fed và kìm hãm đà tăng giá bạc trong trung hạn.

Về dòng vốn, quỹ ETF bạc chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ 30 tấn, chưa bù đắp được đà rút ròng 173 tấn tuần trước.

Dữ liệu CFTC cũng cho thấy vị thế mua ròng của nhóm quỹ Managed Money thu hẹp mạnh (giảm 1.079 hợp đồng), phản ánh dòng tiền đầu cơ đang chuyển sang trạng thái thận trọng./.

