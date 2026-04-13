Giá dầu và khí đốt có thể vẫn ở mức cao trước bầu cử giữa kỳ tại Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết giá dầu và khí đốt có thể vẫn ở mức cao trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, chỉ vài giờ sau khi các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Mỹ và Iran thất bại.

Ông Trump nói với người dẫn chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News trong một cuộc phỏng vấn ngày 12/4 rằng giá có thể giữ nguyên hoặc có thể cao hơn một chút, nhưng nên ở quanh mức như vậy.

Bình luận này được đưa ra ngay sau mức tăng kỷ lục 21,2% của giá xăng, đánh dấu mức tăng hàng tháng lớn nhất trong lịch sử được ghi nhận. Tính theo năm, giá xăng tăng 18,9%.

Giá xăng tăng vọt đã khiến lạm phát tăng mạnh, với mức tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 3.

Khả năng chi trả đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của người Mỹ khi cuộc chiến với Iran bước sang tuần thứ 6. Một khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew, được thực hiện từ ngày 23-29/3, cho thấy giá xăng cao hơn là kết quả khiến người Mỹ lo ngại nhất về cuộc chiến.

Khoảng 7/10 người Mỹ (69%) lo ngại về việc giá xăng và nhiên liệu tăng do hành động quân sự của Mỹ đối với Iran, trong đó 45% cho biết họ cực kỳ lo ngại.

Một trong những điểm bế tắc trong các cuộc đàm phán diễn ra tại Islamabad, Pakistan, là việc Iran kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz, một tuyến vận chuyển quan trọng đối với 20% nguồn cung dầu của thế giới, điều đã đẩy giá nhiên liệu tăng trên toàn cầu.

Cuộc gặp trực tiếp giữa hai bên do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu phía Mỹ và Chủ tịch Quốc hội Mohammad B. Ghalibaf đại diện Iran kéo dài hơn 21 giờ và được Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif làm trung gian.

Nhận xét của ông Trump về giá xăng được đưa ra chỉ một giờ sau khi ông công bố việc phong tỏa hải quân Mỹ đối với eo biển Hormuz và đe dọa phá hủy “những gì còn lại rất ít của Iran.”/.

