Ba siêu tàu chở dầu của Trung Quốc và Hy Lạp đi qua eo biển Hormuz

Hai siêu tàu chở dầu của Trung Quốc cùng một tàu của Hy Lạp vừa thực hiện hành trình băng qua eo biển Hormuz, cho thấy sự gia tăng đáng kể trong lưu lượng vận tải dầu mỏ chỉ vài ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được công bố.

Đây được ghi nhận là ngày có lượng dầu rời khỏi eo biển Hormuz lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột khiến hoạt động giao thương qua tuyến đường thủy này gần như tê liệt suốt sáu tuần qua.

Đáng chú ý, không có tàu nào trong số này chở dầu từ Iran hoặc có mối liên hệ trực tiếp, rõ ràng với quốc gia này.

Hai siêu tàu Trung Quốc được xác định là Cospearl Lake và He Rong Hai, trong khi tàu Hy Lạp mang tên Serifos.

Theo dữ liệu theo dõi hành trình, tàu Serifos và He Rong Hai đã tiếp nhận hàng tại Saudi Arabia, còn tàu Cospearl Lake lấy hàng từ Iraq.

Cả ba con tàu dường như đã tuân thủ lộ trình phía Bắc qua eo biển theo yêu cầu từ Iran. Tuyến đường này đi xuyên qua vùng hải phận của Iran, chạy dọc theo bờ biển các đảo Qeshm và Larak. Lộ trình mới cách xa các làn hàng hải truyền thống tại Hormuz vốn thường nằm sát về phía bờ biển phía nam của eo biển.

Hai siêu tàu của Trung Quốc là những phương tiện đầu tiên của quốc gia châu Á này được ghi nhận vận chuyển dầu rời khỏi Vịnh Ba Tư. Đây được xem là tín hiệu khả quan cho Trung Quốc, song cũng cho thấy nước này đã chịu sức ép không nhỏ từ cuộc xung đột vừa qua.

Về phía tàu Hy Lạp, các tín hiệu cho thấy tàu này đang hướng tới eo biển Malacca của Malaysia. Malacca vốn là điểm trung chuyển cho các tàu hướng tới các khu vực khác tại châu Á.

Xét về lưu lượng dầu, lượng dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz dù đã tăng nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức bình quân trước xung đột. Tổng công suất của ba con tàu này đạt khoảng 6 triệu thùng dầu thô.

Nếu cộng thêm lượng dầu xuất khẩu của Iran - quốc gia duy nhất vẫn duy trì vận tải qua đây với mức khoảng 1,7 triệu thùng mỗi ngày trong tháng qua - tổng lượng dầu lưu thông cũng mới chỉ bằng một nửa so với mức bình thường trước khi xung đột nổ ra. Hơn nữa, đây cũng chỉ là con số ghi nhận cục bộ trong một ngày duy nhất.

Việc mở cửa lại eo biển Hormuz có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động thương mại dầu mỏ toàn cầu, vì tình trạng đóng cửa trước đó đã khiến nguồn cung cho thị trường thế giới sụt giảm hàng triệu thùng. Sự hồi phục của tuyến vận tải này sẽ giúp giảm bớt áp lực lên thị trường dầu đang ngày càng thắt chặt./.

