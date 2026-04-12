Nhu cầu với dầu thô Mỹ tăng vọt do gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/4 cho biết hiện có rất nhiều tàu chở dầu đang trên đường tới Mỹ để vận chuyển dầu và khí đốt sang các quốc gia khác.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết một lượng lớn tàu chở dầu rỗng, trong đó có những con tàu thuộc hàng lớn nhất thế giới, đang hướng về Mỹ để tiếp nhận dầu và khí đốt.

Ông Jake Dollarhide, Giám đốc điều hành của công ty quản lý tài sản Longbow Asset Management tại Tulsa, Oklahoma, nhận định rằng dù chưa thể xác nhận việc các tàu trống có đang hướng tới Mỹ hay không, nhưng việc đóng cửa eo biển Hormuz kéo dài nhìn chung có thể thúc đẩy nhu cầu đối với dầu của Mỹ.

Ông Dollarhide cho biết thêm sản lượng dầu hiện nay của Mỹ đã tăng vượt bậc so với 10 năm trước. Theo ông, ngay cả khi các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra, tình hình tại eo biển Hormuz trong kịch bản lạc quan nhất cũng phải mất nhiều tháng mới có thể giải quyết được. Do đó, nhu cầu đối với dầu của Mỹ chắc chắn sẽ tăng cao.

Việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đã gây ra tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu tồi tệ nhất trong lịch sử. Giá dầu thô kỳ hạn đã tăng vọt kể từ khi xung đột bùng nổ và eo biển bị phong tỏa.

Hiện tại, dầu của Mỹ đang được giao dịch ở mức cao hơn so với giá dầu tiêu chuẩn toàn cầu là dầu Brent. Cụ thể, giá dầu thô Mỹ đã kết thúc tuần này ở mức 96,57 USD/thùng, trong khi dầu Brent dừng ở mức 95,20 USD/thùng.

Ông Robert Pavlik, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao của công ty Dakota Wealth ở Fairfield, Connecticut, cho rằng mặc dù thông tin về các tàu chở dầu nói trên nghe có vẻ khả quan đối với nước Mỹ, nhưng giới đầu tư hiện đang tập trung nhiều hơn vào các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh./.

Pakistan đề xuất tuần tra chung eo biển Hormuz Hãng tin Al Jazeera cho biết phái đoàn Pakistan đã đưa ra đề xuất điều tiết hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, trong đó có việc triển khai tuần tra chung để đảm bảo an toàn lưu thông.