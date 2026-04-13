Ngân hàng Morgan Stanley giữ nguyên dự báo về giá dầu

Ngày 13/4, ngân hàng Morgan Stanley giữ nguyên dự báo giá dầu Brent, ở mức 110 USD/thùng trong quý 2/2026 và 100 USD/thùng trong quý 3/2026, trước khi giảm xuống 80 USD/thùng vào năm 2027.

Morgan Stanley cho rằng chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu sẽ cần nhiều tháng để trở lại trạng thái bình thường, ngay cả khi tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz được nối lại.

Theo kịch bản cơ sở, xuất khẩu dầu qua eo biển này sẽ duy trì ở mức thấp trong tháng 4/2026, phục hồi khoảng 70% lưu lượng bị gián đoạn trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7/2026, và chỉ trở lại trạng thái ổn định vào tháng 10/2026.

Giá dầu thế giới đã quay trở lại trên mốc 100 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu tuần này, khi hải quân Mỹ chuẩn bị triển khai biện pháp phong tỏa tàu thuyền ra vào Iran qua eo biển Hormuz. Động thái này có thể làm gián đoạn xuất khẩu dầu của Iran, sau khi Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn được giao dịch ở mức 102,23 USD/thùng vào lúc 08 giờ 10 phút giờ GMT (15 giờ 10 giờ Việt Nam), trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ đạt mức 103,88 USD/thùng.

Ở chiều cung, các nhà sản xuất Trung Đông, bao gồm Kuwait và Iraq, đã tăng mạnh giá bán dầu chính thức cho thị trường châu Á trong tháng 5/2026.

Đáng chú ý, Saudi Saudi Arabia đã nâng giá dầu Arab Light bán sang châu Á lên cao hơn tới 19,50 USD/thùng so với mức giá tham chiếu Oman/Dubai - mức chênh lệch cao kỷ lục.

Các nhà phân tích nhận định cú sốc đối với sản lượng dầu toàn cầu có thể đẩy thị trường chuyển sang trạng thái thiếu hụt nguồn cung ngay trong năm nay, trái ngược với các dự báo trước xung đột cho rằng thị trường sẽ dư cung đáng kể./.

